Σαφείς αιχμές για οργανωμένη παραπληροφόρηση και προσπάθεια πολιτικής στοχοποίησης του Δημοκρατικός Συναγερμός άφησε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του κόμματος, Ευθύμιος Δίπλαρος, σχολιάζοντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» τη διακίνηση δήθεν προεκλογικής πινακίδας που αποδόθηκε στον ΔΗΣΥ.

Ο κ. Δίπλαρος ανέφερε ότι δεν επρόκειτο μόνο για ένα κατασκευασμένο σύνθημα, αλλά για μια οργανωμένη προσπάθεια παραπλάνησης, καθώς, όπως είπε, κυκλοφόρησαν ακόμη και φωτογραφίες που έδιναν την εντύπωση πως το επίμαχο πανό αναρτήθηκε εκείνη τη στιγμή. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό fake news, το οποίο το κόμμα έχει ήδη καταγγείλει με σαφήνεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τις τελευταίες ώρες διακινούνται ψευδείς και παραποιημένες εικόνες με στόχο να πληγεί πολιτικά ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Υποστήριξε ότι πρόκειται για συνειδητή παραπληροφόρηση και κατασκευή εντυπώσεων από πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι –όπως είπε– επιλέγουν τον δρόμο της τοξικότητας αντί του ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου.

Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η συγκεκριμένη εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ουδέποτε αποτέλεσε υλικό καμπάνιας του κόμματος. Πρόσθεσε πως, αν και υπό άλλες συνθήκες το περιστατικό θα μπορούσε να θεωρηθεί ακόμη και αστείο, στη σημερινή εποχή της τοξικότητας και της εξάπλωσης ψευδών ειδήσεων προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνδεση της υπόθεσης με σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτη η εργαλειοποίηση θεμάτων όπως η βία κατά των γυναικών μέσω ψευδών μηνυμάτων. Όπως τόνισε, μια τέτοια πρακτική δεν είναι μόνο ανεύθυνη αλλά και επικίνδυνη, καθώς υπονομεύει την αξιοπιστία του δημόσιου λόγου και πλήττει την ευρύτερη προσπάθεια της κοινωνίας να αντιμετωπίσει ένα βαθιά ανησυχητικό φαινόμενο.

Ο κ. Δίπλαρος γνωστοποίησε επίσης ότι το κόμμα έχει ήδη ζητήσει από την Αστυνομία τη διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, υπενθύμισε πως και στο παρελθόν έγιναν προσπάθειες για νομοθετική ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη διασπορά fake news μέσω διαδικτύου, χωρίς όμως να υπάρξει κατάληξη.

Τέλος, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν κριτική σκέψη και να διασταυρώνουν κάθε πληροφορία πριν την αναπαράγουν. Την ίδια ώρα, κάλεσε τα μέλη και τους φίλους της παράταξης να παραμείνουν συσπειρωμένοι, υποστηρίζοντας ότι η απάντηση σε όσους επιχειρούν να πλήξουν τον Δημοκρατικός Συναγερμός θα δοθεί πολιτικά στις κάλπες της 24ης Μαΐου.

Ανακοίνωση του ΔΗΣΥ

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός καταγγέλλει απερίφραστα τη διασπορά ψευδούς και παραποιημένης εικόνας που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες και επιχειρεί να αποδοθεί στο κόμμα μας.

Πρόκειται για ένα ακόμη κρούσμα συνειδητής παραπληροφόρησης και κατασκευής εντυπώσεων από πολιτικούς αντιπάλους που επιλέγουν τον δρόμο της τοξικότητας αντί του ουσιαστικού διαλόγου. Η συγκεκριμένη εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ουδέποτε αποτέλεσε υλικό ή καμπάνια του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Η εργαλειοποίηση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος όπως η βία κατά των γυναικών, με τη διασπορά ψευδών μηνυμάτων, δεν είναι απλώς ανεύθυνη· είναι επικίνδυνη. Υπονομεύει την αξιοπιστία του δημόσιου λόγου και πλήττει την ίδια την προσπάθεια της κοινωνίας να αντιμετωπίσει ένα πραγματικό και βαθιά ανησυχητικό φαινόμενο.

Καλούμε όλους όσοι εμπλέκονται στη διακίνηση τέτοιου υλικού να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σταματήσουν άμεσα τη διάδοση ψευδών ειδήσεων. Παράλληλα, καλούμε τους πολίτες να επιδεικνύουν κριτική σκέψη και να διασταυρώνουν την πληροφορία πριν την αναπαραγάγουν.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να στέκεται με υπευθυνότητα απέναντι στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα και να προωθεί πολιτικές ουσίας, μακριά από φθηνά επικοινωνιακά τεχνάσματα και κατασκευασμένες εντάσεις.

Διαβάστε επίσης: Είκοσι δυο χρόνια από την αντίσταση στο Σχέδιο Ανάν - Το ΌΧΙ των μαθητών (VID)