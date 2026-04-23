Με ανάρτησή του, ο βουλευτής του Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) Αβέρωφ Νεοφύτου ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα κοινοβουλευτικά έδρανα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν αποσύρεται από τη δημόσια ζωή και ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με τη φωνή και την εμπειρία του.

Ο κ. Νεοφύτου αναφέρεται στη μακρά πολιτική του διαδρομή, σημειώνοντας ότι μετά από τρεισήμισι δεκαετίες έντονης παρουσίας θα μπορούσε να σταθεί σε αποφάσεις, επιτυχίες και λάθη, επιλέγει όμως να μην το πράξει, καθώς θεωρεί ότι η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να κοιτάζει προς τα πίσω.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του θέτει τις σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, κάνοντας αναφορά στο ανοιχτό Κυπριακό, στη γεωπολιτική αστάθεια της περιοχής και στις κοινωνικές πιέσεις που βιώνουν κυρίως οι νεότερες γενιές. Όπως σημειώνει, πολλοί νέοι που σπουδάζουν και εργάζονται δυσκολεύονται να αποκτήσουν οικονομική αυτονομία, να δημιουργήσουν οικογένεια και να εξασφαλίσουν στέγη, εξαιτίας του αυξημένου κόστους ζωής και της έλλειψης προοπτικής.

Ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι η πολιτική πρέπει να κρίνεται από τα αποτελέσματα και όχι από τις προθέσεις, τονίζοντας την ανάγκη υπέρβασης της τοξικότητας, του εύκολου λόγου και του λαϊκισμού. Παράλληλα, ζητεί μια πολιτική προσέγγιση που θα βασίζεται στην αλήθεια, στον ρεαλιστικό σχεδιασμό και στη σύγκρουση όταν αυτή απαιτείται για την επίλυση προβλημάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην ανάγκη για νέο όραμα και μεγαλύτερη ευθύνη, σημειώνοντας ότι αυτή δεν αφορά μόνο τα κόμματα ή τις ιδεολογικές αφετηρίες, αλλά το σύνολο της κοινωνίας. Όπως αναφέρει, η χώρα χρειάζεται συνεννόηση, σχεδιασμό και δράση με τόλμη, ρεαλισμό και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της.

Κλείνοντας, ο κ. Νεοφύτου διαμηνύει ότι η αποχώρησή του από τη Βουλή δεν σημαίνει απομάκρυνση από τα δημόσια πράγματα, αλλά συνέχιση της παρουσίας του με στόχο, όπως αναφέρει, να συμβάλει ώστε ο τόπος να προχωρήσει μπροστά με σοβαρότητα και προοπτική.