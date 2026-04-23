Η ελπίδα μπορεί να μεταμορφωθεί σε δύναμη ζωής, όταν αυτή μετουσιώνεται σε πράξη, είπε ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, σε χαιρετισμό του, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στη συνέντευξη Τύπου της ΕΚΟ για τη στήριξη του Ιδρύματος Ελπίδα και του Θεραπευτικού Προγράμματος Θεραπευτικής Ψυχαγωγίας, ο οποίος αναμεταδίδεται από το ΓΤΠ.

«Με ιδιαίτερη χαρά σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος χαιρετίζει και στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη και αναδεικνύουν το ανθρώπινο πρόσωπο της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν στα παιδιά και τις οικογένειες που δοκιμάζονται από σοβαρές ασθένειες. Σήμερα τιμούμε μια συνεργασία που έχει πλέον καταστεί θεσμός προσφοράς στην κυπριακή κοινωνία, καθώς η ΕΚΟ Κύπρου στέκεται σταθερά, δίπλα στο Ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ και στους μικρούς μαχητές της ζωής», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η σημερινή συνέντευξη Τύπου «μας υπενθυμίζει πως η ελπίδα μπορεί να μεταμορφωθεί σε δύναμη ζωής, όταν αυτή μετουσιώνεται σε πράξη».

«Στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της, η ΕΚΟ, για ενδέκατη συνεχή χρονιά, στηρίζει το Ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ και στέκεται αρωγός στα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία, όπως και στις οικογένειές τους», συμπλήρωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι μέσα από την εκστρατεία «Αντλούμε Ελπίδα», η οποία πραγματοποιείται κάθε Μάιο και κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού την 1η Ιουνίου, η ΕΚΟ, οι πρατηριούχοι και οι εργαζόμενοι των πρατηρίων γίνονται οι πρωταγωνιστές μιας σημαντικής προσπάθειας, προσφέροντας μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις καυσίμων στο Ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη στήριξη των παιδιών που δίνουν τον δικό τους, δύσκολο, αλλά γενναίο αγώνα για τη ζωή.

Το Ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ, συνέχισε ο Υπουργός Υγείας, με περισσότερα από τριάντα χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς, αποτελεί έναν ακλόνητο πυλώνα στήριξης για παιδιά που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο και τη λευχαιμία, καθώς και για τις οικογένειές τους.

«Η συμβολή του είναι καθοριστική, τόσο στην ψυχολογική και κοινωνική ενδυνάμωση όσο και στην ιατρική φροντίδα, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη από το 1990 μέχρι σήμερα. Με πρωτοβουλίες που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης, στην ενίσχυση των κρατικών δομών υγείας και στη στήριξη της Παιδοογκολογικής και Παιδοαιματολογικής Κλινικής, το Ίδρυμα βρίσκεται συνεχώς δίπλα στις οικογένειες σε κάθε στάδιο της δοκιμασίας τους», σημείωσε.

Είπε, παράλληλα, ότι τα προγράμματα θεραπευτικής ψυχαγωγίας, ψυχολογικής υποστήριξης και φιλοξενίας ενισχύουν μια ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα, με έμφαση στη διατήρηση της αξιοπρέπειας, της ελπίδας και της ποιότητας ζωής των παιδιών και των δικών τους ανθρώπων.

«Ιδιαίτερα σημαντική είναι η φετινή πρωτοβουλία της ΕΚΟ, καθώς για πρώτη φορά εντάσσει στις δράσεις της την υποστήριξη του προγράμματος Θεραπευτικής Ψυχαγωγίας του Ιδρύματος ΕΛΠΙΔΑ. Το πρόγραμμα, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Καθηγητή Λοΐζου Γ. Λοΐζου και με τη συμβολή εθελοντών, παρέχει καινοτόμες δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης για παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές, απειλητικές για τη ζωή ασθένειες. Μέσα από δημιουργικές και υποστηρικτικές δράσεις, αναδεικνύεται η αξία της ψυχικής ανθεκτικότητας, της δημιουργικής έκφρασης και της ουσιαστικής επικοινωνίας, χαρίζοντας ελπίδα και δύναμη σε όσους αγωνίζονται καθημερινά», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός επεσήμανε ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει και στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες συμπληρώνουν το έργο των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και ενισχύουν την ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα των παιδιών με σοβαρές και χρόνιες παθήσεις.

«Η συνεργασία κράτους, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών αποτελεί βασικό πυλώνα για ένα σύστημα υγείας με επίκεντρο τον άνθρωπο. Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την ΕΚΟ Κύπρου, τους πρατηριούχους και όλους τους εργαζομένους που συμβάλλουν στην επιτυχία της εκστρατείας, καθώς και το Ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ για το πολύτιμο έργο που επιτελεί», σημείωσε.

Όπως είπε, η συνέχιση και η διεύρυνση αυτής της συνεργασίας «στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ότι, όταν ενώνουμε δυνάμεις, μπορούμε να προσφέρουμε πραγματική ανακούφιση, να ενισχύσουμε την ελπίδα και να σταθούμε ουσιαστικά δίπλα σε κάθε παιδί και κάθε οικογένεια που το έχουν ανάγκη».

Ο Υπουργός Υγείας ευχήθηκε, τέλος, κάθε επιτυχία στις δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσα στη χρονιά.

Πηγή: ΚΥΠΕ