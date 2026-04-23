Με 35 ψήφους υπέρ και 14 αποχές από το ΑΚΕΛ η Ολομέλεια της Βουλή ενέκρινε τον νέο «περί Προσφύγων Νόμο του 2026», ο οποίος τίθεται σε ισχύ στις 12 Ιουνίου και εισάγει νέο πλαίσιο για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης, σε εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Με τη νέα νομοθεσία ρυθμίζονται εκ νέου οι διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας, η λειτουργία του συστήματος ασύλου και ζητήματα υποδοχής αιτούντων, με στόχο την επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών. Μεταξύ άλλων, εισάγεται διαδικασία ελέγχου διαλογής στα σύνορα και εξέτασης αιτήσεων εντός ειδικών κέντρων, ενώ παρέχεται δυνατότητα ταχείας εξέτασης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Παράλληλα, καθορίζεται ο Επίτροπος Διοικήσεως ως ανεξάρτητος μηχανισμός παρακολούθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, θεσπίζεται ψηφιακή επικοινωνία με αιτητές και λεπτομερής διαδικασία επίδοσης αποφάσεων, ενώ προβλέπεται δωρεάν νομική καθοδήγηση και εκπροσώπηση.

Η νομοθεσία μεταφέρει επίσης βασικές ευρωπαϊκές οδηγίες, ρυθμίζοντας τις συνθήκες υποδοχής, την οικογενειακή επανένωση και την προστασία ευάλωτων ομάδων, ενώ εισάγει πρόνοιες για διαχείριση κρίσεων και ένταξη αιτούντων, περιλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης στην αγορά εργασίας στους έξι μήνες.

Η ψήφιση του νόμου κρίθηκε αναγκαία για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου που τίθεται σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2026, καθώς και για τη διαμόρφωση ενός πιο συνεκτικού και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης του μεταναστευτικού. Επίσης συνδέεται με χρηματοδότηση ύψους €190 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά τη συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι το νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο ενσωματώνεται στην κυπριακή νομοθεσία μέσω δεσμευτικών κανονισμών και οδηγιών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα επίπεδα προστασίας που παρέχει είναι κατώτερα σε σχέση με το διεθνές δίκαιο.

Τόνισε ακόμη ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν ενισχύεται ουσιαστικά, καθώς διατηρείται το πλαίσιο του Δουβλίνου, ενώ σημείωσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία ενδέχεται να επωφεληθεί οικονομικά μέσω χρηματοδότησης για υποδομές. Παράλληλα, άσκησε κριτική για την καθυστερημένη κατάθεση του νομοσχεδίου από την Κυβέρνηση και δήλωσε ότι το κόμμα του θα στηρίξει την τροπολογία του ΔΗΚΟ, απορρίπτοντας αυτές του ΕΛΑΜ.

Η Βουλευτής Λευκωσίας Αλεξάνδρα Ατταλίδου υπογράμμισε ότι η επιτάχυνση των διαδικασιών δεν μπορεί να υποκαθιστά τη νομιμότητα ούτε να ακυρώνει την ανθρωπιστική διάσταση, σημειώνοντας ότι η Κύπρος, ως χώρα προσφύγων, οφείλει να λειτουργεί με βάση το δίκαιο και τον σεβασμό προς τον άνθρωπο και όχι τον φόβο. Όπως ανέφερε, θα στηρίξει την τροπολογία ΔΗΚΟ–ΑΚΕΛ.

Ο Πρόεδρος των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης επεσήμανε ότι η Βουλή κλήθηκε μέσα σε μόλις δύο συνεδριάσεις να εξετάσει ένα εκτενές και σύνθετο νομοθετικό κείμενο, εκφράζοντας δυσφορία για τον χρόνο που δόθηκε. Ανέφερε ότι θα στηρίξει την τροπολογία του ΔΗΚΟ, ενώ για τις υπόλοιπες θα τηρηθεί αποχή ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαδικασία.

Από πλευράς ΔΗΠΑ, ο Βουλευτής Γιώργος Πενηνταέξ ανέφερε ότι το νομοσχέδιο εκσυγχρονίζει και εξορθολογίζει τις διαδικασίες ασύλου, εισάγοντας ταχύτερους μηχανισμούς εξέτασης αιτήσεων και ενισχύοντας την προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων.

Τόνισε επίσης τη σημασία της οικογενειακής ενότητας, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων, σημειώνοντας ότι, παρά τη συνθετότητά του, το νομοσχέδιο είναι αναγκαίο για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και λειτουργικού πλαισίου, γι’ αυτό και η ΔΗΠΑ θα το υπερψηφίσει.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από χρόνια αδιαφορίας και ανοχής στην ισλαμοποίησης της Ευρώπης, προχωρά σε ένα νέο πλαίσιο αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής. Ανέφερε ακόμα ότι το ΕΛΑΜ δικαιώνεται για προτάσεις νόμου που κατέθεσε στο παρελθόν. Εξέφρασε επιφυλάξεις για τον ρόλο ΜΚΟ, τις οποίες θεωρεί ότι αποκτούν υπερεξουσίες, και δήλωσε ότι το ΕΛΑΜ θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο αλλά θα καταψηφίσει συγκεκριμένα άρθρα που αφορούν παροχές προς παράτυπα εισερχόμενους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το κόμμα του καταθέτει τροπολογίες για δημοσιοποίηση στοιχείων χρηματοδότησης ΜΚΟ και για υποχρεωτική διαβούλευση με τοπικές αρχές σε θέματα στέγασης, τονίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και αυστηρότερη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου. Τόνισε ότι ενισχύει τη λειτουργία του κράτους και τα δικαιώματα των επηρεαζόμενων προσώπων, ενώ εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης μεταναστευτικών ροών με ισομερή κατανομή βαρών.

Ανέφερε ότι η Κύπρος, ως χώρα πρώτης γραμμής, χρειάζεται έτοιμο και λειτουργικό σύστημα, ενώ ανέφερε πως το νομοσχέδιο συνδέεται με χρηματοδότηση €190 εκατ. από την ΕΕ. Για τις τροπολογίες σημείωσε ότι αυτή που κατέθεσε καλύπτει ένα κενό στο κείμενο, ενώ απέρριψε τις τροπολογίες του ΑΚΕΛ λόγω πιθανών δυσλειτουργιών, ενώ στήριξε τις τροπολογίες του ΕΛΑΜ, καταθέτοντας τροποποίηση για διόρθωση θέματος αντισυνταγματικότητας σε μια εκ των δύο που αφορά τη σύμφωνη γνώμη τοπικών αρχών.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου ανέφερε ότι, παρότι αναγνωρίζεται η ανάγκη διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, το νέο νομοθετικό πλαίσιο δεν επιλύει ουσιαστικά το πρόβλημα. Επεσήμανε ότι το ΑΚΕΛ είχε καταψηφίσει το ευρωπαϊκό σύμφωνο, εκφράζοντας ενστάσεις για την άνιση κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών αλλά και την χρηματοδότηση της κατοχικής Τουρκίας από την ΕΕ για το θέμα. Υποστήριξε ότι τα κράτη που επηρεάζονται περισσότερο δεν στηρίζονται επαρκώς από την ΕΕ και επανέλαβε τη θέση του κόμματος για ανάγκη ουσιαστικότερης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και δίκαιου επιμερισμού των βαρών.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας ανέφερε ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο βελτιώνει τη διαχείριση του μεταναστευτικού, σημειώνοντας ότι εντάσσεται σε μια συνολικότερη στρατηγική που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση, με αναφορά και στη δημιουργία υφυπουργείου Μετανάστευσης. Ανέφερε ότι, με στόχο τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού εθνικού πλαισίου και την απλούστευση των διαδικασιών, ο ΔΗΣΥ στηρίζει το νομοσχέδιο και θα το υπερψηφίσει, επισημαίνοντας παράλληλα τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη διαμόρφωση της σχετικής πολιτικής.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης ξεκαθάρισε ότι το κόμμα θα καταψηφίσει όλες τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από το ΑΚΕΛ και το ΕΛΑΜ.

Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, απορρίφθηκαν εκείνες του ΑΚΕΛ, ενώ από τις τροπολογίες του ΕΛΑΜ εγκρίθηκε η πρόνοια για διαβούλευση με τις τοπικές αρχές για νέους χώρους στέγασης μεταναστών. Επίσης εγκρίθηκαν οι τροπολογίες του ΔΗΚΟ.

Πηγή: ΚΥΠΕ