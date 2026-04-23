Την ψήφιση του νέου Περί Προσφύγων Νόμου του 2026 από την Ολομέλεια της Βουλής χαιρετίζει το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, σημειώνοντας ότι το νομοθέτημα ενσωματώνει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μετανάστευση και το άσυλο στην κυπριακή έννομη τάξη.

Σε ανακοίνωσή του, το Υφυπουργείο αναφέρει ότι ο νέος νόμος εισάγει, μεταξύ άλλων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου, συντομότερα χρονοδιαγράμματα, αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα, καθώς και ενισχυμένες πρόνοιες για ανηλίκους και ευάλωτα πρόσωπα.

Προσθέτει ότι η θέσπιση του νόμου ενισχύει συνολικά το πλαίσιο διαχείρισης της μετανάστευσης και του ασύλου και θεμελιώνει ένα σύστημα πιο λειτουργικό, αξιόπιστο και ανθεκτικό.

Παράλληλα, σημειώνει ότι ο νέος νόμος αποτελεί τη νομική βάση ώστε η Δημοκρατία να μπορεί να αξιοποιήσει τους μηχανισμούς αλληλεγγύης, την τεχνική βοήθεια και τα εργαλεία που προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Το Υφυπουργείο εκφράζει ευχαριστίες προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, τα κόμματα και τους βουλευτές που υπερψήφισαν το νομοθέτημα, καθώς και προς όλες τις υπηρεσίες, θεσμούς και φορείς που συμμετείχαν στην ετοιμασία, νομική επεξεργασία και διαβούλευση για το νομοσχέδιο.

Προσθέτει, τέλος, ότι θα συνεχίσει με σοβαρότητα και προσήλωση την προετοιμασία για την πλήρη εφαρμογή του νέου πλαισίου, με στόχο ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό σύστημα, που να διαφυλάσσει τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να υπηρετεί τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Πηγή: ΚΥΠΕ