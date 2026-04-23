Συμβατό κατ' αρχήν με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνει το ιταλο-αλβανικό πρωτόκολλο για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της ΕΕ Νικόλας Αιμιλίου, εφόσον διασφαλίζεται η πλήρης προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών.

Το πρωτόκολλο, που υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2023, επιτρέπει στην Ιταλία να ιδρύει και να λειτουργεί κέντρα επαναπατρισμού και κράτησης σε αλβανικό έδαφος υπό ιταλική δικαιοδοσία. Η υπόθεση ανέκυψε μετά τη μεταφορά δύο μεταναστών σε τέτοιο κέντρο, οι οποίοι υπέβαλαν εκεί αιτήσεις διεθνούς προστασίας. Το Εφετείο Ρώμης αρνήθηκε να επικυρώσει τις διαταγές κράτησής τους, κρίνοντας το εθνικό δίκαιο ασύμβατο με το ενωσιακό και η υπόθεση ανήχθη στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, το οποίο υπέβαλε προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ.

Ο Γενικός Εισαγγελέας εκτιμά ότι το δίκαιο της ΕΕ δεν απαγορεύει στα κράτη μέλη να ιδρύουν κέντρα κράτησης εκτός εδάφους τους για τους σκοπούς των διαδικασιών επιστροφής. Ωστόσο, τονίζει ότι το κράτος μέλος παραμένει δεσμευμένο από το σύνολο των εγγυήσεων του ευρωπαϊκού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε νομική εκπροσώπηση, γλωσσική συνδρομή, δικαστικό έλεγχο και επικοινωνία με οικογένεια και αρμόδιες αρχές. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ανάγκη πλήρους προστασίας ανηλίκων και ευάλωτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση.

Παράλληλα, ο Γενικός Εισαγγελέας διευκρινίζει ότι ο κανόνας που επιτρέπει στους αιτούντες άσυλο να παραμένουν στο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησής τους δεν τους απονέμει αυτομάτως δικαίωμα μεταφοράς στο έδαφός του. Τα κράτη μέλη, εντούτοις, οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα δικαιώματα αυτά να ασκούνται ουσιαστικά, με εγγύηση ταχείας δικαστικής επανεξέτασης για την αποφυγή αδικαιολόγητων κρατήσεων.

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα δεν είναι δεσμευτικές για το Δικαστήριο, το οποίο θα εκδώσει την απόφασή του σε μεταγενέστερο στάδιο.



Πηγή: ΚΥΠΕ