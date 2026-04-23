Κοινή βούληση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου και Λιθουανίας, καθώς και την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας τους εντός της ΕΕ, εξέφρασαν, την Πέμπτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Λιθουανίας έφθασε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Στην κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, καλωσορίζοντας τον Λιθουανό ομόλογό του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Λιθουανίας στην Κύπρο από το 2001, ενώ υπενθύμισε τη δική του επίσκεψη στη Λιθουανία πριν από δέκα μήνες, κάτι που, όπως είπε, αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη της πολιτικής βούλησης των δύο χωρών για ενίσχυση των σχέσεων τους και του συντονισμού τους εντός της ΕΕ.

«Οι δύο χώρες μας μπορεί να έχουν γεωγραφική απόσταση, αλλά έχουν πολλά κοινά που αποτελούν τη βάση για μια ενισχυμένη συνεργασία», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Λιθουανίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι θα συζητούσαν θέματα που αφορούν, ανάμεσα σε άλλα, την περιφερειακή κατάσταση και το Ουκρανικό, σημειώνοντας την ανάγκη για ειρηνική επίλυση των προβλημάτων αυτών με συνεργασία.

Πρόσθεσε ότι η χώρα του, η οποία θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2027, έχει να μάθει από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και ότι θα πάρουν όλα τα καλά παραδείγματα, επισημαίνοντας ότι πολλές από τις προτεραιότητες είναι κοινές.

Μετά τη συνάντησή τους πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Κατά την έναρξη των διευρυμένων συνομιλιών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει κοινή βούληση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων αλλά και της συνεργασίας των δύο χωρών εντός της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι η πιο σημαντική εξέλιξη για την Κύπρο, πέραν της ανεξαρτησίας της, ήταν η ένταξη της στην ΕΕ, σημειώνοντας ότι η γεωγραφία είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας στην ιστορία της νήσου.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Λιθουανίας εξήρε την επιτυχή πορεία της Κύπρου στην ΕΕ και στην ευρωζώνη, σημειώνοντας ότι και η οικονομία της χώρας του «επίσης πάει καλά», και τώρα η ανάπτυξη είναι αρκετά παρόμοια με αυτή της Κύπρου, «ίσως ελαφρώς χαμηλότερη, περίπου στο 3-3,5% του ΑΕΠ».

Αναφερόμενος στην γεωπολιτική θέση των δύο χωρών, είπε «έχουμε περίπλοκους γείτονες».

Ο κ. Ναουσέντα εξέφρασε, επίσης, τη θέση ότι «είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο συντονισμού με τους Αμερικανούς φίλους μας. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους. Αν αρχίσουμε να ακολουθούμε χωριστούς δρόμους, θα πετύχουμε λιγότερα».

Είπε, ακόμη, ότι θα πρέπει να εξευρεθούν λύσεις σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, επειδή «δημιουργείται μεγάλη ένταση στην αγορά ενέργειας».

Met with the President of Cyprus @Christodulides.



Aligned on Cyprus’ EU Council Presidency and Lithuania’s upcoming Presidency in 2027.



Strong focus on enlargement, security, competitiveness – and unwavering support for Ukraine. pic.twitter.com/8VkJwBwLji — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 23, 2026





Πηγή: ΚΥΠΕ