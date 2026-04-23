Ανάρτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, με αφορμή τη σημερινή και αυριανή διεξαγωγή της Άτυπης Συνόδου Κορυφής στην Κύπρο.

Στην ανάρτησή του επισημαίνει ότι η χώρα μας φιλοξενεί για πρώτη φορά τη Σύνοδο, με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικεφαλής ευρωπαϊκών θεσμών και ηγετών της περιοχής, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία

Αυτούσια η ανάρτηση

Σήμερα και αύριο, η χώρα μας φιλοξενεί, για πρώτη φορά, Άτυπη Σύνοδο Κορυφής, αρχηγοοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επικεφαλής των κορυφαίων ευρωπαϊκών θεσμών και ηγέτες της περιοχής θα παρευρεθούν σε αυτή την υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσιαστικής αξίας Σύνοδο. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία και για μια απτή απόδειξη του ρόλου, της αξιοπιστίας και της στρατηγικής σημασίας της πατρίδας μας στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή.

Η μεγάλη εθνική αποστολή που αναλάβαμε ως κράτος, η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ήδη καταδείξει, μέσα από στρατηγική, σχέδιο και αποτελεσματική προετοιμασία, ότι η Κύπρος μπορεί να ανταποκρίνεται με επιτυχία σε αποστολές υψηλής ευθύνης και σημασίας. Πίσω από αυτή τη μεγάλη προσπάθεια βρίσκονται άνθρωποι που τους τελευταίους μήνες εργάστηκαν και εργάζονται εντατικά, μεθοδικά και αθόρυβα, για να αναδείξουν τις δυνατότητες ενός μικρού κράτους μέλους με μεγάλες φιλοδοξίες και υψηλούς στόχους.

Η Κύπρος είναι Ευρώπη και η Ευρώπη είναι Κύπρος. Η ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μέχρι σήμερα τη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, με καθοριστική επίδραση στην πορεία και την πρόοδο του τόπου μας. Το τελευταίο διάστημα βιώσαμε έμπρακτα τη σημασία του να ανήκεις στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Όχι ως ρητορική διακήρυξη, αλλά ως αλληλεγγύη στην πράξη.

Η σημερινή Σύνοδος έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί πραγματοποιείται σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών προκλήσεων, με κρίσιμα ζητήματα στην ατζέντα, από τις εξελίξεις στην περιοχή μας και την ενεργειακή ασφάλεια μέχρι το μέλλον της ίδιας της Ευρώπης. Και η πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενισχύει ακόμη περισσότερο το πολιτικό αποτύπωμα αυτής της ιστορικής στιγμής και επιβεβαιώνει τη στρατηγική βαρύτητα της Κύπρου.

Φιλοδοξία μας είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά, να διαμορφώσουμε πολιτικές, να επιδράσουμε στις εξελίξεις και να διευρύνουμε τη μεγάλη μας ευρωπαϊκή οικογένεια. Γιατί αυτή η Σύνοδος δεν αφορά μόνο τη φιλοξενία σημαντικών ηγετών στη χώρα μας. Αφορά τη θέση της Κύπρου στην Ευρώπη που διαμορφώνεται, τη φωνή της Κυπριακής Δημοκρατίας στις μεγάλες αποφάσεις και την ικανότητα του τόπου μας να λειτουργεί ως δύναμη σταθερότητας, αξιοπιστίας και προοπτικής στην περιοχή μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.