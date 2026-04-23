Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, επισκέπτεται την Κύπρο στις 23-24 Απριλίου για την άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διοργανώνεται από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Την Παρασκευή στις +/- 08:45 (τοπική ώρα), στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Πρόεδρος Ρομπέρτα Μέτσολα θα προβεί σε δηλώσεις στην είσοδο του Συνεδριακού Κέντρου «Φιλοξενία», οι οποίες θα μεταδοθούν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ραδιοτηλεόρασης (EBS).

Κατά την έναρξη της συνόδου, στις 09:15 (τοπική ώρα), η Πρόεδρος Μέτσολα θα ανταλλάξει απόψεις με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ. Στην παρέμβασή της, θα παρουσιάσει τις θέσεις και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

«Ανυπομονώ για την επίσκεψή μου στην Κύπρο και για τη συμμετοχή μου στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο φιλοξενεί στη χώρα του ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια σημαντική στιγμή, με την παγκόσμια αστάθεια και τις τιμές της ενέργειας που εκτοξεύονται, ενώ επίκεινται οι διαπραγματεύσεις για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, επί του οποίου το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει τη θέση του στην επόμενη σύνοδο ολομέλειας. Είμαι βέβαιη ότι, σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η Κύπρος – ο φάρος της Ευρώπης στην περιοχή – θα αποδειχθεί για άλλη μια φορά κρίσιμος συνομιλητής μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής», δήλωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα εν όψει της επίσκεψης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η Κύπρος ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, αναλαμβάνοντας κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της κατεύθυνσης της Ένωσης. Η Ιρλανδία θα αναλάβει την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την 1η Ιουλίου 2026.