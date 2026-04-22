Ανακοίνωση εξέδωσε ο Φαίδωνας Φαίδωνος, καταγγέλλοντας οργανωμένη επίθεση εις βάρος του με στόχο, όπως υποστηρίζει, την πολιτική και ηθική του εξόντωση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση ξεκίνησε στις 21 Ιανουαρίου 2026 και, όπως αναφέρει, εντάσσεται σε ένα «συντονισμένο και ανελέητο» σχέδιο από πρόσωπα που εκμεταλλεύονται «το ξηλωμένο κράτος» για να τον στοχοποιήσουν. Ο κ. Φαίδωνος κάνει λόγο για «συκοφαντίες» και υποστηρίζει ότι πίσω από αυτές «βρίσκονται άτομα που έχουν εκτεθεί στο παρελθόν μέσα από τη δημόσια δράση και τις καταγγελίες του για σκάνδαλα, ξέπλυμα χρήματος και κακοδιαχείριση».

Παράλληλα, τονίζει ότι θα απαντήσει αναλυτικά σε κάθε ισχυρισμό και δημοσίευμα, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητά του είναι η ποινική υπόθεση που εκκρεμεί εις βάρος του. Όπως σημειώνει, ενημερώθηκε αρχικά μέσω των μέσων ενημέρωσης για την καταχώριση της υπόθεσης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού για τις 2 Απριλίου, η οποία στη συνέχεια αποσύρθηκε και επανακαταχωρήθηκε στην Πάφο για τις 21 Απριλίου, ημερομηνία κατά την οποία δήλωσε παρών στο δικαστήριο.

Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Φαίδωνος εκφράζει ευχαριστίες προς την οικογένειά του για τη στήριξη, κάνοντας λόγο για «δυσανάλογο βάρος» που καλείται να σηκώσει, καθώς και προς τους πολίτες που, όπως αναφέρει, του δείχνουν κατανόηση και συμπαράσταση.

Κλείνοντας, απευθύνει κάλεσμα προς το κοινό να παρακολουθήσει την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «θα ειπωθούν όλα όπως πρέπει». Υπογραμμίζει, τέλος, ότι «η διαπλοκή δεν είναι ανίκητη», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η υπόθεση να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές για τη χώρα.