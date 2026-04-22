Στις «Τομές στα Γεγονότα» φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, ο οποίος τοποθετήθηκε για σειρά ζητημάτων που απασχολούν την επικαιρότητα, τις εκποιήσεις, την υπόθεση «Σάντη» και τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των εκποιήσεων, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ παρέθεσε το ιστορικό των σχετικών νομοθεσιών, υποστηρίζοντας ότι «είχαμε προειδοποιήσει ότι θα αναπεμφθούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή θα γίνουν αναφορά στο Δικαστήριο». Όπως είπε, «ψηφίστηκαν πράγματα τα οποία στη συνέχεια δεν πέρασαν και δεν πρόκειται να εφαρμοστούν», καταλήγοντας ότι «δεν σχηματίστηκε ένα πλαίσιο το οποίο να προστατεύει επαρκώς τους δανειολήπτες». Προέβλεψε δε ότι «προφανώς θα μείνει» το θέμα για τη νέα Βουλή, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ζήτημα που «απασχολεί χιλιάδες συμπολίτες μας».

Ο ίδιος απέδωσε το αδιέξοδο σε έλλειψη στρατηγικής, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει εδώ και χρόνια στρατηγική το τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε», ενώ πρόσθεσε πως «πολλές φορές νιώθω ότι αυτό το οποίο έχουμε ως αντίπαλο στο Κοινοβούλιο είναι η ίδια η λογική».

Σχολιάζοντας το πολιτικό σκηνικό ενόψει εκλογών, ο κ. Χρίστου ανέφερε ότι «είναι πολύ καλό να δημιουργούνται νέοι πολιτικοί σχηματισμοί», ωστόσο έκανε λόγο για «ένα τοξικό κλίμα», όπου «κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτό το κλίμα μόνο και μόνο για να πετύχουν έναν θόρυβο». Για την υπόθεση «Σάντη» δήλωσε επίσης ότι «όλα θέλουν διερεύνηση» σε σχέση με καταγγελίες, αλλά εξέφρασε «σοβαρές αμφιβολίες» για το σύνολο ορισμένων υποθέσεων.

«Στην προσπάθεια τους κάποιοι να επιτύχουν να εκλεγούν στο επόμενο κοινοβούλιο, εκμεταλλεύονται ότι οι πολίτες νιώθουν αδικημένοι. Σημειώνω ότι η θέση δική μας είναι ξεκάθαρη. Όλα θέλουν διερεύνηση. Όμως διατηρώ σοβαρές αμφιβολίες αν το σύνολο αυτής της υπόθεσης ευσταθεί. Επί μέρους κομμάτια δεν αμφιβάλλω. Αλλά για το σύνολο της υπόθεσης έχω σοβαρές αμφιβολίες», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και για τις αναρτήσεις από την αντιπρόεδρο της Άμεσης Δημορκατίας, δηλώνοντας πως «στα κατεχόμενα δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχει κοινοβούλιο, δεν υπάρχουν υπουργοί.Υυπάρχει μόνο κατοχή από τον τουρκικό στρατό». Υπενθύμισε δε ότι από το 1983 υπάρχει σχετικό ψήφισμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που καλεί τα κράτη να αποφεύγουν ενέργειες αναγνώρισης, προσθέτοντας ότι «δεν νοείται άνθρωπος να αναγνωρίζει είτε άμεσα είτε έμμεσα τις κατοχικές αρχές».

Σε σχέση με το Κυπριακό και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ υποστήριξε ότι «η Τουρκία για ακόμα μια φορά στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα και προσπαθεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στο έδαφος». Εκτίμησε ότι «δεν υπάρχουν ιδανικές συνθήκες για να προχωρήσουμε σε νέες διαπραγματεύσεις», εισηγούμενος αντίθετα «κλείσιμο των φραγμάτων» και την προώθηση, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «εμπάργκο όπλων στην Τουρκία».

Κλείνοντας, επεσήμανε τη σημασία των επικείμενων εκλογών, τονίζοντας ότι «η ψήφος δεν θα διαρκέσει μια μέρα, η ψήφος θα διαρκέσει πέντε χρόνια» και κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν «πολύ προσεκτικά» τόσο τα πρόσωπα όσο και τα κόμματα που θα τους εκπροσωπήσουν.