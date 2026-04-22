Η Κύπρος είναι ένθερμος υποστηρικτής της διεύρυνσης της ΕΕ και πιστός φίλος του Μαυροβουνίου, δήλωσε ο Πρόεδρος της χώρας Γιάκοφ Μιλάτοβιτς.

Σε ανάρτηση στο 'X', ο κ. Μιλάτοβιτς ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για την υποστήριξή του και πρόσθεσε ότι "από την τελευταία μας συζήτηση για αυτό το θέμα, ήμουν βέβαιος ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη Συνθήκη Προσχώρησης του Μαυροβουνίου κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας στο Συμβούλιο της ΕΕ".

Ευχαρίστησε επίσης τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη "για την πρόσκληση να επισκεφθεί τη Λευκωσία στις 18 Μαΐου", προσθέτοντας ότι "προσβλέπω στη συνέχιση της στενής μας συνεργασίας για την ένταξη του Μαυροβουνίου στην ΕΕ".

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έγραψε στο 'X' ότι "η σύσταση της ad hoc ομάδας εργασίας για τη συνθήκη προσχώρησης του Μαυροβουνίου σηματοδοτεί ένα βασικό βήμα προς τα εμπρός στη διαδικασία διεύρυνσης". Πρόσθεσε ότι "παραμένουμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη του Μαυροβουνίου στην πορεία του προς την ένταξη στην ΕΕ".

Πηγή: ΚΥΠΕ