Σε αναπομπή πέντε νόμων που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων και σε αναφορά τεσσάρων στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατόπιν συμβουλής του Γενικού Εισαγγελέα και της Νομικής Υπηρεσίας, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Όπως εξήγησε, τέσσερις από τους πέντε νόμους αναπέμφθηκαν με στόχο την επανεξέταση συγκεκριμένων διατάξεων για βελτίωση, λόγω νομικοτεχνικών ζητημάτων, πιθανών ασυμβατοτήτων και συγκρούσεων ή αλληλεπικαλύψεων με άλλες νομοθεσίες.

Σε ό,τι αφορά ειδικά την αναπομπή του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2026, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, με πιθανές επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά που εκτιμώνται έως και 100 εκατ. ευρώ ετησίως. Παράλληλα, σημείωσε τον κίνδυνο δημιουργίας κουλτούρας μη αποπληρωμής δανείων, καθώς και επιβάρυνσης και καθυστερήσεων στην εκδίκαση σχετικών υποθέσεων, γεγονός που, όπως είπε, μπορεί τελικά να λειτουργήσει εις βάρος των ίδιων των δανειοληπτών και να οδηγήσει σε καταχρηστική αξιοποίηση της διαδικασίας εκποιήσεων.

Επιπλέον, είπε ότι ο Πρόεδρος προχώρησε σε αναφορά στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο τεσσάρων προτάσεων νόμου που αφορούν τροποποιήσεις του ίδιου βασικού νόμου για τις μεταβιβάσεις και υποθηκεύσεις ακινήτων.

«Η Κυβέρνηση προσεγγίζει το ζήτημα των εκποιήσεων και της προστασίας των δανειοληπτών με σοβαρότητα και επίγνωση της κοινωνικής του διάστασης, επιδιώκοντας λειτουργικές και δίκαιες λύσεις», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι εγκρίθηκαν από τη Βουλή δύο κυβερνητικά νομοσχέδια, τα οποία, όπως σημείωσε, συνιστούν ουσιαστική παρέμβαση υπέρ των δανειοληπτών.

Όπως είπε, ο πρώτος νόμος καθιστά δεσμευτικές τις αποφάσεις του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για ποσά έως 20.000 ευρώ, ενισχύοντας τη θέση των καταναλωτών και επιταχύνοντας την εξέταση παραπόνων που αφορούν δάνεια, επενδύσεις και ασφαλιστικά προϊόντα.

Ο δεύτερος νόμος αφορά άμεσα τις εκποιήσεις και ενισχύει την προστασία της κύριας κατοικίας. Μεταξύ άλλων, προστίθεται επιπλέον στάδιο προστασίας, καθώς μετά την απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για το ύψος της οφειλής, ο οφειλέτης μπορεί να αποταθεί σε σύμβουλο αφερεγγυότητας για κατάρτιση σχεδίου αποπληρωμής ή εξεύρεση άλλης λύσης, πριν προχωρήσει η διαδικασία εκποίησης.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος υπέγραψε επίσης νόμο που διατηρεί την πρόνοια ότι η τιμή πλειστηριασμού δεν μπορεί να καθορίζεται κάτω από το 50% της αγοραίας αξίας του ακινήτου.

Πηγή: ΚΥΠΕ