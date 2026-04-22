Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πραγματοποιεί επίσκεψη στην Άγκυρα, με τα τουρκικά μέσα να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην ατζέντα των συνομιλιών όσο και στις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή.

Ο Ρούτε θα έχει επαφές στην τουρκική πρωτεύουσα με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με το επίκεντρο να αφορά τον ρόλο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και την προετοιμασία της επερχόμενης Συνόδου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, θα συζητηθούν σημαντικά θέματα σχετικά με τις πολιτικές ασφάλειας της Τουρκίας και το ρόλο της στη Συμμαχία.

Στις επαφές που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διοργανωθεί τον Ιούλιο υπό την Προεδρία της Τουρκίας, θα συζητηθούν 4 θέματα, που περιλαμβάνουν την προσέγγιση προς τον Κόλπο, την πρόθεση του Τραμπ να συμμετάσχει στη Σύνοδο, τη διαδικασία των F-35 για την Τουρκία και την πολυεθνική δομή ασφάλειας που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στο Ορμούζ.

Επιπλέον, σύμφωνα με ρεπορτάζ της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας «Σαμπάχ», θα συζητηθούν οι διαφορές στη σχέση Τουρκίας και Ελλάδας, το ζήτημα του Κυπριακού και η ανάληψη πιο ενεργού ρόλου από τις τουρκικές εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Τουρκικός Τύπος: Ελλάδα και Κύπρος στο επίκεντρο της επίσκεψης

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν τα τουρκικά ΜΜΕ στη σύνδεση της επίσκεψης Ρούτε με τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προβάλλοντας την περιοχή ως κομμάτι της συνολικής ατζέντας του ΝΑΤΟ.

Σε αντίστοιχο ρεπορτάζ του φιλοκυβερνητικού δικτύου A Haber, γίνεται αναφορά στην Κύπρο και την ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή τις στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «σε σχέση με αυτό, ειδικά στην Κύπρο, στη Νότια Κύπρο, όπως γνωρίζετε, έγινε συσσώρευση στρατιωτικών δυνάμεων από ορισμένες χώρες που είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ. Επιπλέον, και η Τουρκία είχε στείλει πολεμικά αεροσκάφη στη Βόρεια Κύπρο, σε σχέση με τις δραστηριότητες στην περιοχή. Αναμένεται η αξιολόγηση και η εξέταση αυτού του πλαισίου».

Η τουρκική οπτική παρουσιάζει την επίσκεψη Ρούτε ως ευκαιρία επαναξιολόγησης των ισορροπιών στην ανατολική Μεσόγειο, με σαφή αναφορά σε Ελλάδα και Κύπρο ως κρίσιμα σημεία τριβής στο ΝΑΤΟ.