Ένα μήνα πριν από τις βουλευτικές εκλογές, η Πρόεδρος του Δημοκρατικός Συναγερμός, Αννίτα Δημητρίου, απευθύνει κάλεσμα προς τους πολίτες να αναλάβουν τον ρόλο και την ευθύνη τους στην κάλπη.

Τονίζει τη σημασία της επιλογής προσώπων με ικανότητες και υπευθυνότητα, υπογραμμίζοντας ότι σε μια περίοδο αβεβαιότητας, η επόμενη Βουλή καλείται να σταθεί απέναντι στον λαϊκισμό και να δώσει ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα της χώρας.

Βρισκόμαστε ένα μήνα πριν από τις Βουλευτικές εκλογές. Οι πολίτες καλούνται να αναλάβουν τον δικό τους ρόλο και τη δική τους ευθύνη.

Να αξιολογήσουν τις υποψηφιότητες, να συγκρίνουν και να επιλέξουν. Στη σημερινή εποχή της αβεβαιότητας, μετρούν όσο ποτέ άλλοτε τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν την επόμενη Βουλή.

Αυτοί και αυτές που θα κληθούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Να σταθούν απέναντι στον λαϊκισμό, τις ακρότητες και τις εύκολες υποσχέσεις. Να προτείνουν λύσεις και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για τον τόπο.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός διεκδικεί τις εκλογές με ένα ψηφοδέλτιο σοβαρό, καθαρό, ικανό και αποτελεσματικό. Πρόσωπα με γνώσεις, ικανότητες και εμπειρίες, από κάθε κοινωνική και επαγγελματική αφετηρία.

Στα σύνθετα προβλήματα, οι απαντήσεις δίνονται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ρεαλισμό.

Καλώ τους πολίτες να αξιολογήσουν αυστηρά το ψηφοδέλτιό μας, να συγκρίνουν, και να επιλέξουν τους καλύτερους για να τους εκπροσωπήσουν για τα επόμενα 5 χρόνια.