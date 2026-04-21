Eντός καλοκαιριού στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, θα τεθεί πρόταση έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας και πιστοποιητικών μίσθωσης για τις 92 οικιστικές μονάδες, που εκκρεμεί και ταλαιπωρεί δεκάδες οικογένειες, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, σε χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην τελετή εγκαινίων του έργου «Πολυλειτουργικό Πάρκο Τσιακκιλερού».

Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι το Πολυλειτουργικό Πάρκο Τσιακκιλερού αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών περιοχών.

Πρόσθεσε ότι το πάρκο πέραν από έναν ακόμη δημόσιο χώρο για τους κατοίκους της Λάρνακας, αποτελεί έναν σύγχρονο, πολυλειτουργικό πυρήνα ζωής και δραστηριοτήτων, σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς, με χώρους πρασίνου, αθλοπαιδιών, παιδότοπο, διαδρομές περιπάτου και ποδηλασίας, πάρκο σκύλων, υπαίθριο αμφιθέατρο και χώρους ανάπαυσης με σύγχρονο αστικό εξοπλισμό, δημιουργείται ένα περιβάλλον φιλόξενο για άθληση, ψυχαγωγία και κοινωνική συναναστροφή.

Επεσήμανε ότι η επάρκεια και η ποιότητα των χώρων πρασίνου συνδέονται άμεσα με το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών και παράλληλα, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, προάγουν την ευημερία και καλλιεργούν την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Είπε ακόμα ότι μέσα από την υλοποίηση του έργου δημιουργείται ένας ασφαλής και πλήρως προσβάσιμος χώρος για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων τρίτης ηλικίας και των ατόμων με αναπηρίες, ενισχύεται η κοινωνική συνοχή μέσα μέσω της δημιουργίας χώρων συνάντησης και αλληλεπίδρασης και αναβαθμίζεται ουσιαστικά μια περιοχή που για χρόνια παρουσίαζε σημάδια υποβάθμισης, αξιοποιώντας ταυτόχρονα μια μεγάλη και μέχρι πρότινος ανεκμετάλλευτη έκταση γης.

Περαιτέρω ανέφερε ότι το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2,3 εκατομμυρίων ευρώ, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της προτεραιότητας για Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη Χωρική Ανάπτυξη.

Η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποιεί με συνέπεια και στρατηγικό σχεδιασμό τα κονδύλια του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ», υλοποιώντας έργα που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, συνέχισε αναφέροντας ότι μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, δίνεται έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην αναβάθμιση του ρόλου και των δυνατοτήτων των Τοπικών Αρχών.

Σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης, που προάγει την ισόρροπη περιφερειακή πρόοδο, την περιβαλλοντική προστασία και τη δημιουργία σύγχρονων, ανθεκτικών και ανθρώπινων πόλεων, παρατηρώντας πως οι Τοπικές Αρχές ενισχύονται ουσιαστικά, αποκτώντας τα μέσα και τις υποδομές που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αφού είπε ότι το Πολυλειτουργικό Πάρκο Τσιακκιλερού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολιτικής, μετατρέποντας τους ευρωπαϊκούς πόρους σε απτό και μετρήσιμο όφελος για την κοινωνία, πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη συνεχίζει να επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στους εκτοπισθέντες, δίνοντας έμφαση στην κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Συμπλήρωσε ότι με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της περιοχής Τσιακκιλερού, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει έρθει σε συμφωνία με τον Δήμο Λάρνακας, για να καλύψει το κόστος υλοποίησης έργων βελτίωσης του οδικού δικτύου πέριξ του Πολυλειτουργικού Πάρκου με κόστος που αναμένεται να ανέλθει σε €120.000 πλέον ΦΠΑ.

Πηγή: ΚΥΠΕ