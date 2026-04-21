Την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιβεβαιώνει, με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο, το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία οι σχέσεις Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο μετά και την υπογραφή, τον Δεκέμβριο του 2025 στο Παρίσι, της αναβαθμισμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και του Σχεδίου Δράσης 2026 έως 2030 που έχει διαμορφώσει ένα συνεκτικό πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και το γεγονός ότι πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν στην Κύπρο μέσα σε μόλις 45 ημέρες, στοιχείο που αποτυπώνει έμπρακτα τη στρατηγική εγγύτητα, τη σύγκλιση αντιλήψεων και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας των χωρών μας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο Πρόεδροι θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο και στη συνέχεια θα προεδρεύσουν διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στην πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της περιφερειακής ασφάλειας καθώς και σε θέματα που άπτονται της ευρωπαϊκής ατζέντας και της συνεργασίας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει, επίσης, τον Πρόεδρο Μακρόν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με τη Γαλλία να παραμένει σταθερά και διαχρονικά υπέρ των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Κεντρικός άξονας των διμερών σχέσεων Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας παραμένει η συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Η Γαλλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πλέον αξιόπιστους εταίρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεργασία αυτή εδράζεται σε κοινές αξίες, αμοιβαίο σεβασμό και στρατηγική σύγκλιση σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές και περιφερειακές προκλήσεις, ενώ η πρόσφατη έμπρακτη στήριξη της Γαλλίας επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει στην ασφάλεια της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό, η Λευκωσία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θεσμική και πρακτική ενίσχυση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 42.7, ως ουσιαστικού πυλώνα της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, οι δύο Πρόεδροι θα προβούν σε δηλώσεις προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ακολούθως, θα επισκεφθούν το Γαλλοκυπριακό Σχολείο, σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, που αναδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τους δύο λαούς.

Η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν στην Κυπριακή Δημοκρατία συνιστά ορόσημο για τις σχέσεις των δύο χωρών και επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, ότι η Κύπρος και η Γαλλία πορεύονται ως στρατηγικοί εταίροι με κοινό προσανατολισμό, κοινές αρχές και κοινή βούληση για ουσιαστική συνεργασία, προς όφελος της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή.