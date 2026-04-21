Κατά τις σημερινές εργασίες του 2ου Μέρους της Συνόδου 2026 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), ο βουλευτής κ. Νίκος Τορναρίτης, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ και Αντιπρόεδρος της Συνέλευσης, συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα τη βία και τη ρητορική μίσους κατά των πολιτικών προσώπων ως απειλή για τη δημοκρατία.

Ο κ. Τορναρίτης αναφέρθηκε στην αύξηση των σοβαρών περιστατικών βίας κατά πολιτικών προσώπων, τα οποία υφίστανται εκφοβισμό, παρενόχληση και σωματικές επιθέσεις. Πέραν της στοχοποίησης τους, στο στόχαστρο μπορεί να τεθούν και άλλα πρόσωπα από το στενό και οικογενειακό τους περιβάλλον, πρόσθεσε. Υπογράμμισε παράλληλα, ότι στη σημερινή ψηφιακή εποχή, τα πολιτικά πρόσωπα καθίστανται συχνά θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού, διάδοσης ψευδών ειδήσεων και ρητορικής μίσους, ενώ σπάνια ασκείται νομική δίωξη κατά των ενόχων. Ο κ. Τορναρίτης στηλίτευσε τον μεγάλο κοινωνικοπολιτικό αντίκτυπο του φαινομένου και την επακόλουθη υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών.

Περαιτέρω ο κύπριος βουλευτής, αναφέρθηκε στην ανάγκη αποφασιστικής αντιμετώπισης του συστημικού αυτού ζητήματος το οποίο απαιτεί υιοθέτηση δράσεων και πρωτοβουλιών με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, την προστασία και τη στήριξη των θυμάτων. Εισηγήθηκε δε, τη σύσταση και προώθηση μηχανισμών παρακολούθησης για ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής δεδομένων για την καλύτερη προστασία, ασφάλεια και ελευθερία των πολιτικών προσώπων και αξιωματούχων. Είναι επίσης σημαντική, όπως υπογράμμισε, η διασφάλιση της λογοδοσίας και της διαφάνειας μέσω της υιοθέτησης κοινών κωδικών δεοντολογίας, τον εκσυγχρονισμό του σχετικού νομικού πλαισίου, αλλά και λήψης ειδικών μέτρων προστασίας όσον αφορά τις γυναίκες, τους νέους πολιτικούς και τις μειονότητες.

Ο κ. Τορναρίτης επισήμανε, τέλος, τη σημασία διασφάλισης της ισότητας, της ποικιλομορφίας και της ίσης εκπροσώπησης στον πολιτικό χώρο, τονίζοντας ότι η ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδης προϋπόθεση σε μια δημοκρατική κοινωνία που διακρίνεται από την ελευθερία του λόγου, τη συμμετοχικότητα και τον πλουραλισμό.