Για τις εξελίξεις σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη» ενημερώνει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης.

Σε δηλώσεις του χθες ο Υπουργός είπε ότι ενημερώθηκε από τον Αρχηγό της Αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη για την εξέλιξη της υπόθεσης και αναμένεται να ενημερώσει, με τη σειρά του το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε ερώτηση αν έχει ήδη εικόνα για το τι θα προτείνει ο κ. Φυτιρής περιορίστηκε να πει ότι έχει την υποχρέωση να ενημερώσει το Υπουργικό και να εισηγηθεί "και από εκεί και πέρα να πάρει αποφάσεις το Υπουργικό Συμβούλιο".



Πηγή: ΚΥΠΕ