Την ανάγκη διασφάλισης της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας ως βασικής προϋπόθεσης για την πρόοδο της χώρας ανέδειξε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, κατά την παρουσίαση, τη Δευτέρα, των κατευθύνσεων, προτεραιοτήτων και στόχων του κόμματος για τα επόμενα χρόνια.

Όπως ανέφερε, «θα προστατεύσουμε την πολιτική και οικονομική σταθερότητα στον τόπο», επισημαίνοντας ότι μόνο μέσα από ένα σταθερό περιβάλλον μπορούν να υλοποιηθούν συντεταγμένες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν τη θεσμική λειτουργία του κράτους και θα παράξουν πολιτικές προς όφελος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. «Χωρίς σταθερότητα, τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί. Αν ισοπεδωθούν τα πάντα θα είναι διάλυση, όχι βελτίωση», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της Βουλής των Αντιπροσώπων, υπογραμμίζοντας ότι η εύρυθμη λειτουργία της αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα. «Για τη σταθερότητα στον τόπο είναι απαραίτητη προϋπόθεση μια σοβαρή και λειτουργική Βουλή», ανέφερε, εκφράζοντας προβληματισμό για το ενδεχόμενο αποσταθεροποίησης της νομοθετικής εξουσίας και τις επιπτώσεις που αυτό θα είχε στην οικονομία και τη λειτουργία του κράτους.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ επεσήμανε ότι το κόμμα «επιλέγει να πάει υπεύθυνα μπροστά», παραμένοντας προσηλωμένο στη βασική του αποστολή, που είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένων πολιτικών θέσεων και στόχων για τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν 31 θεματικές ενότητες, οι οποίες αποτελούν τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες του κόμματος για την επόμενη δεκαετία. Όπως ανέφερε, η υλοποίηση των στόχων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, στο πλαίσιο ενός συγκροτημένου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, ο οποίος θα προσαρμόζεται και θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις.

Αναφερόμενη στις δυνατότητες της Κύπρου, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι «η χώρα μας έχει τεράστιες δυνατότητες», εκφράζοντας τη βούληση να αξιοποιηθούν περαιτέρω, ώστε η Κύπρος να ανέβει ψηλότερα στη διεθνή και ευρωπαϊκή κατάταξη.

Παράλληλα, απέρριψε τις γενικεύσεις περί «σάπιου» κράτους, τονίζοντας ότι τέτοιες αναφορές προσβάλλουν τους πολίτες και τους επαγγελματίες που εργάζονται με συνέπεια. «Θέλω να τονίσω εμφαντικά πως η πατρίδα μας δεν είναι σάπια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις αδικούν δημόσιους λειτουργούς, την υγιή επιχειρηματικότητα και τους πολίτες που συμβάλλουν καθημερινά στην σταθερότητα της χώρας.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν και φαινόμενα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. «Υπάρχουν ανάμεσά μας και σάπια μήλα», σημείωσε, τονίζοντας ότι αυτά πρέπει να εντοπίζονται και να τιμωρούνται μέσα από θεσμικές διαδικασίες, χωρίς γενικεύσεις, αλλά με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποτροπή επανάληψης τέτοιων φαινομένων.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι η Κύπρος, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, λειτουργεί ήδη σε ένα πλαίσιο υψηλών προδιαγραφών για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την οικονομική διακυβέρνηση, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Το μήνυμα, όπως είπε, είναι ξεκάθαρο: σταθερότητα, υπευθυνότητα και στοχευμένος σχεδιασμός αποτελούν τη βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξης της χώρας.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, παρουσιάζοντας τις 31 θεματικές προτεραιότητες, τόνισε ότι πρόκειται για ένα δυναμικό και εξελισσόμενο πλαίσιο πολιτικής. «Τίποτα δεν παραμένει στατικό. Οι πολιτικές μας αναθεωρούνται, επικαιροποιούνται και εμπλουτίζονται με νέους στόχους, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας», σημείωσε.

Οι 31 θεματικές προτεραιότητες του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι: 1. Κυπριακό, 2. Συμμαχίες – Άμυνα – Ασφάλεια, ο ρόλος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 4. Οικονομική σταθερότητα, πλεόνασμα και μείωση δημόσιου χρέους, 5. Φορολογική πολιτική και οικογενειακό αφορολόγητο, 6. Προσέλκυση ξένων επενδύσεων, 7. Διαφάνεια, έλεγχος και λογοδοσία, 8. Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης, 9. Μείωση γραφειοκρατίας και ψηφιακή μετάβαση, 10. Τοπική αυτοδιοίκηση και βελτίωση εξυπηρέτησης πολιτών, 11. Αντιμετώπιση κυκλοφοριακού προβλήματος, 12. Διαχείριση υδατικού ζητήματος, 13. Ενίσχυση πρωτογενούς τομέα και επιστημονικής ανάπτυξης, 14. Ενεργειακή πολιτική και κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, 15. Ηλεκτροκίνηση και ανανέωση στόλου οχημάτων, 16. Ανακύκλωση και κυκλική οικονομία, 17. Προσιτή στέγη και ενοίκιο για όλους, 18. Δικαιότερη προσφυγική πολιτική, 19. Ταμείο Αλληλεγγύης, 20. Αντιμετώπιση υπογεννητικότητας, 21. Ολοκληρωμένη πολιτική για την οικογένεια, 22. Επαρκείς συντάξεις και στήριξη τρίτης ηλικίας, 23. Στήριξη ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, 24. Υγεία και ενίσχυση του ΓεΣΥ, 25. Έρευνα και καινοτομία, 26. Μεταναστευτική πολιτική, 27. Ασφάλεια και καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος, 28. Πολιτισμός και στήριξη δημιουργών, 29. Παιδεία, ολοήμερο σχολείο και αθλητισμός, 30. Τουρισμός, 31. Ναυτιλία.