Άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ έχει συγκαλέσει για την Τρίτη η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σε απάντηση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις άμεσες επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας και τον ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών.

Σύμφωνα με Κύπριο αξιωματούχο που ενημέρωσε τον Τύπο στις Βρυξέλλες, «οι διαταραχές στην ενεργειακή υποδομή, τον εναέριο χώρο και τα παγκόσμια logistics θα έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις, ακόμη και αν η κατάσταση σταθεροποιηθεί».

Η Προεδρία, όπως τονίζεται, έχει θέσει από την αρχή ψηλά στην ατζέντα της την ανθεκτικότητα στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, με πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε τρεις προτεραιότητες: ισχυρό συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ, μείωση των εξαρτήσεων από εξωτερικά ορυκτά καύσιμα και υιοθέτηση συγκεκριμένων, εφαρμόσιμων μέτρων.

«Η ανταλλαγή απόψεων γίνεται εν αναμονή της επικείμενης εργαλειοθήκης της Επιτροπής και θα συμβάλει στη διαμόρφωση γρήγορων, πρακτικών προτάσεων, που θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις των ηγετών αργότερα μέσα στην εβδομάδα», ανέφερε ο αξιωματούχος, σχετικά με το πακέτο που αναμένεται από την Κομισιόν την Τετάρτη.

Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στην ασφάλεια εφοδιασμού καυσίμων, τη διατήρηση της συνδεσιμότητας σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και την αποφυγή αποσπασματικών και άνευ συντονισμού εθνικών αντιδράσεων εκ μέρους των κρατών μελών.

Παρόλο που όπως υπογραμμίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΕ δεν αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων, οι αυξανόμενες τιμές, ιδίως στα καύσιμα για την αεροπορία, εξακολουθούν να ασκούν πίεση στον κλάδο. Όπως επισημαίνεται από την Προεδρί, τα μέτρα που έχουν ήδη λάβει μεμονωμένα κράτη μέλη καταδεικνύουν την ανάγκη για μια συντονισμένη, αναλογική και συμβατή με την Ενιαία Αγορά ευρωπαϊκή προσέγγιση.

Στο Συμβούλιο θα προεδρεύσει το πρωί της Τρίτης ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, παρουσία από πλευράς της Κομισιόν του Έλληνα Επιτρόπου Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα.

Πηγή: ΚΥΠΕ