Η κοινωνική πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί έναν από τους πιο άμεσους και ουσιαστικούς πυλώνες στήριξης του πολίτη, ανέφερε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, σε χαιρετισμό της, τη Δευτέρα, στην παρουσίαση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Λευκωσίας, στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στη διάσκεψη όσον αφορά την κοινωνική πολιτική του Δήμου, το 2025 εξυπηρετήθηκαν 3.578 πολίτες.

Στον χαιρετισμό της, η κ. Παπαέλληνα ανέφερε πως εκεί όπου οι ανάγκες είναι πραγματικές και καθημερινές οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι άμεσες, στοχευμένες και ανθρώπινες. Προς αυτή την κατεύθυνση, συνέχισε, η συνεργασία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου με τον Δήμο Λευκωσίας αποτελεί ένα σταθερό και ουσιαστικό παράδειγμα κοινής δράσης και σύμπραξης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας χρηματοδοτούν το Δήμο Λευκωσίας για τη λειτουργία του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας καθώς και πέντε προγραμμάτων του Κέντρου.

Η κ. Παπαέλληνα ανέφερε ότι μέσα στο 2025 στηρίχτηκε το Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών «Ουράνιο Τόξο», το οποίο απασχολεί περίπου 50 παιδιά, 49 παιδιά στο πρόγραμμα «Μετά το κουδούνι», 50 άτομα και 8 οικογένειες στο Κέντρο Ενηλίκων, 14 άτομα στο πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας, 26 άτομα στο Συμβουλευτικό Κέντρο, ενώ η Στέγη Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς παρείχε 24ωρη φροντίδα σε σαρανταένα ηλικιωμένους και ημερήσια φροντίδα σε ακόμη 4 άτομα.

Παράλληλα, είπε, σημαντική είναι και η ενίσχυση της συνεργασίας μας μέσα από το πρόγραμμα «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονίας», το οποίο εντάσσεται στο Έργο Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑΛΕΙΑ 2021–2027», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας τον Δεκέμβριο του 2025, σημείωσε, σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς μια πιο άμεση και προσβάσιμη κοινωνική παρέμβαση σε επίπεδο κοινότητας, καθιστώντας τη γειτονιά πυρήνα κοινωνικής συνοχής.

Πρόσφατα είπε η Υφυπουργός επισκέφθηκε από κοντά κάποια από τα προγράμματα και τις δομές που διατηρεί ο Δήμος και οι εντυπώσεις που αποκόμισε ήταν «ιδιαίτερα θετικές, τόσο ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών όσο και ως προς την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του προσωπικού».

Πίσω από τους αριθμούς, συνέχισε η κ. Παπαέλληνα, δεν βρίσκονται απλώς στατιστικά δεδομένα, αλλά πραγματικές ανθρώπινες ζωές που στηρίζονται καθημερινά μέσα από τις οργανωμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις και τις συνεργίες του κράτους με τις τοπικές αρχές.

Επαναβεβαιώσε ότι το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας βρίσκεται στο πλευρό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από την παραχώρηση κρατικής ενίσχυσης, τόσο για λειτουργικές όσο και για αναπτυξιακές ανάγκες των κοινωνικών προγραμμάτων των Δήμων με στόχο την διασφάλιση της βιωσιμότητας των προγραμμάτων και η καλύτερη εξυπηρέτηση των παιδιών και των οικογενειών τους σε τοπικό επίπεδο καθώς και ευρύτερα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας, μιλώντας στην εκδήλωση ο Δήμαρχος, Χαράλαμπος Προύντζος αναφέρθηκε σε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων, με έμφαση όχι μόνο στην άμεση στήριξη, αλλά και στην πρόληψη, την ενδυνάμωση και την ισότητα ευκαιριών.

Ανέφερε ότι η κοινωνική πολιτική του Δήμου αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα στοιχεία: 3.578 πολίτες εξυπηρετήθηκαν το 2025, 822 παιδιά και νήπια σε δομές φροντίδας, 270 ηλικιωμένοι σε υπηρεσίες ημερήσιας και κατ’ οίκον φροντίδας, υπήρξαν 2.147 συμμετοχές σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και προγράμματα Ανοικτού Σχολείου, δόθηκαν 674 πακέτα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά, και υπήρξαν 83 οργανώσεις στο Δίκτυο Αλληλεγγύης

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, ο Δήμος διαθέτει 9 κοινωνικές δομές, αξιοποιεί 14 σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και απασχολεί 61 εργαζόμενους στα δημοτικά ιδρύματα.

Η επένδυση του Δήμου στην κοινωνική πολιτική παραμένει ισχυρή: 2,95 εκατ. ευρώ προϋπολογισμός για το 2026, 522.000 σε επιχορηγήσεις προς φιλανθρωπικά ιδρύματα και άνω από €58.000 σε χορηγίες προς οργανώσεις, αναφέρεται.

Συνολικά, 4.891 δημότες στα Δημοτικά Διαμερίσματα Λευκωσίας, Έγκωμης και Αγίου Δομετίου και 590 στην Αγλαντζιά επωφελούνται από τις τιμολογιακές εκπτώσεις σε ποσό που ανέρχεται στις 313.570 ευρώ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου.

Προστίθεται επίσης ότι ο Δήμος Λευκωσίας προχωρά με συγκεκριμένες προτεραιότητες για την ενίσχυση της κοινωνικής του πολιτικής όπως την χρηματοδότηση για την αναβάθμιση και επέκταση της Στέγης Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς, την αναβάθμιση του Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Αγλαντζιάς, την αναβάθμιση του Πολυδύναμου Κέντρου Αγίου Δομετίου – Έγκωμης, την εισαγωγή νέας πολιτικής χρηματοδότησης για στρατηγικές κοινωνικές επενδύσεις που θα υπερβαίνουν το όριο των 300.000.

Προωθείται επίσης η αναθεώρηση του πλαισίου χορηγιών, ώστε να προσαρμόζεται δυναμικά με βάση τον αριθμό των εξυπηρετούμενων, η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ Υπουργείου Παιδείας, Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα προγράμματα ολοήμερου και θερινού σχολείου, η προώθηση τροποποίησης του άρθρου 48 του Περί Δήμων Νόμου, ώστε η κρατική στήριξη να καταστεί πιο ουσιαστική και δεσμευτική για Δήμους με ανεπτυγμένα κοινωνικά προγράμματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ