Για «σημαντική πρόοδο» που έχει επιτευχθεί την τελευταία δεκαετία στην Κυπριακή Δημοκρατία για την καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων, μέσω εθνικών σχεδίων δράσης, πολιτικών και νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, έκανε λόγο η Επίτροπος Νομοθεσίας Σοφία Κλεόπα Χατζηκυριάκου, μιλώντας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής του ΟΗΕ, στη Γενεύη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου της Επιτρόπου Νομοθεσίας, η κ. Κλεόπα Χατζηκυριάκου ηγήθηκε της κυπριακής αντιπροσωπείας που παρέστη στις 16 και 17 Απριλίου στη Γενεύη ενώπιον της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 25ης Περιοδικής Έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρμογή της σχετικής Σύμβασης.

Η Επιτροπή αναγνώρισε τα θετικά βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί από την Κύπρο, ενώ παράλληλα υπέβαλε ερωτήματα και ζήτησε διευκρινίσεις σε επιμέρους ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Στην κυπριακή αντιπροσωπεία συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, την Αστυνομία Κύπρου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Υπουργείο Υγείας, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, καθώς και από το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, ενώ την αποστολή συνόδευσε και η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γενεύη.

Στην εναρκτήρια δήλωσή της, η κ. Χατζηκυριάκου επεσήμανε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τη σημαντική πρόοδο στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τα μέλη της κυπριακής αποστολής απάντησαν στα ερωτήματα που τέθηκαν από την Επιτροπή, η οποία ευχαρίστησε την αντιπροσωπεία για τη συμβολή της σε έναν εποικοδομητικό και ουσιαστικό διάλογο, ενώ συνεχάρη την Κυπριακή Δημοκρατία για την αφοσίωσή της στην τήρηση των διεθνών της υποχρεώσεων, συμπληρώνεται.

Η Επίτροπος Νομοθεσίας εξέφρασε επίσης ευχαριστίες προς τους λειτουργούς που συμμετείχαν στην αποστολή και ανέφερε ότι αναμένονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής, ώστε, εφόσον απαιτηθεί, να υποβληθούν εισηγήσεις προς την Κυβέρνηση για περαιτέρω ενέργειες με στόχο την ενίσχυση της εφαρμογής της Σύμβασης και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

