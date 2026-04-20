Τους πέντε πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζονται οι πολιτικές του Υπουργείου Υγείας, με κυριότερο την πρόληψη, ανέλυσε σήμερα ο Υπουργός Νεόφυτος Χαραλαμπίδης κατά την παρουσίαση του απολογισμού του έργου του Υπουργείου για το 2025 και τους στόχους που έχουν τεθεί για το τρέχον έτος.

Οι πέντε βασικοί πυλώνες αυτοί είναι η πρόληψη και η δημόσια υγεία, η νομοθετική θωράκιση και διαφάνεια, η ψηφιακή υγεία, οι σύγχρονες υποδομές, και ένα ισχυρό και βιώσιμο ΓεΣΥ.

Προμετωπίδα των πολιτικών του Υπουργείου αποτελεί το σλόγκαν «Πρόληψη: Από επιλογή σε προτεραιότητα», με τον κ. Χαραλαμπίδη να επισημαίνει πως στόχος του Υπουργείου είναι η στρατηγική μετάβαση σε ένα σύστημα που δεν περιορίζεται στη θεραπεία, αλλά επενδύει ουσιαστικά στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

«Καθιστώντας την πρόληψη από επιλογή σε προτεραιότητα, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε συγκεκριμένες πολιτικές που δεν περιορίζονται στην θεραπεία, αλλά επενδύουν στην υγεία πριν αυτή δοκιμαστεί», είπε αρχικά ο Υπουργός.

Η πρόληψη, ως βασικός άξονας πολιτικής, υλοποιείται, όπως ανέφερε, μέσα από στοχευμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου.

«Η πρόληψη γίνεται πράξη με συγκεκριμένα πληθυσμιακά προγράμματα. Αναβαθμίζουμε τον έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού με σύγχρονες τεχνολογίες, για πιο έγκαιρη και ακριβή διάγνωση», ανέφερε.

Ταυτόχρονα, σημείωσε, «ξεκίνησε για πρώτη φορά πρόγραμμα για τον καρκίνο του παχέος εντέρου με δωρεάν έλεγχο για χιλιάδες πολίτες».

«Παράλληλα, θέτουμε ως στόχο την επέκταση της πρόληψης σε ακόμα περισσότερους πολίτες με την εισαγωγή νέων προγραμμάτων για τον καρκίνο του προστάτη και τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας», είπε ο Υπουργός και τόνισε πως η έγκαιρη διάγνωση και ουσιαστική προστασία της υγείας ανδρών και γυναικών αποτελεί για την Κυβέρνηση ύψιστη προτεραιότητα.

Παράλληλα, αναπτύσσονται εθνικές στρατηγικές για τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα, τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και την ασφάλεια αίματος, συμπλήρωσε.

Ο κ. Υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, μιας εξαιρετικά σημαντικής θεσμικής καινοτομίας, η οποία καταδεικνύει στην πράξη τη νέα φιλοσοφία που αναπτύσσεται με επίκεντρο την πρόληψη.

«Με τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου προχωρούμε στη δημιουργία ενός ισχυρού αυτόνομου επιστημονικού πυλώνα που θα συντονίζει, θα οργανώνει και θα εποπτεύει συνολικά τον τομέα της ογκολογίας», είπε και σημείωσε πως το Ινστιτούτο αναλαμβάνει την εκπόνηση και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο, τη διαμόρφωση κατευθυντήριων οδηγιών και κλινικών πρωτοκόλλων, τη συλλογή και ανάλυση αξιόπιστων δεδομένων, καθώς και την προώθηση της έρευνας και της συνεχούς εκπαίδευσης.

Πέραν του τομέα της πρόληψης, σημείωσε ο κ. Χαραλαμπίδης, οι πολιτικές του Υπουργείου Υγείας στηρίζονται σε άλλους τέσσερις βασικούς πυλώνες: νομοθετική θωράκιση και διαφάνεια, ψηφιακή υγεία, σύγχρονες υποδομές και ένα ισχυρό και βιώσιμο ΓεΣΥ.

Στον πυλώνα της νομοθετικής θωράκισης, είπε ο Υπουργός «κλείνουμε κενά που υπήρχαν για δεκαετίες και τα μετατρέπουμε σε συγκεκριμένες λύσεις», είπε, σημειώνοντας πως με τα ιατροσυμβούλια θεσπίζονται ενιαίες και διαφανείς διαδικασίες για όλους τους ασθενείς. Επίσης, είπε, δημιουργείται αρχή ασφάλειας τροφίμων για πλήρη έλεγχο σε όλη τη διατροφική αλυσίδα και για πρώτη φορά τίθεται ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας για δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθούνται σημαντικές μεταρρυθμίσεις που εκσυγχρονίζουν το σύστημα υγείας, ενισχύουν τη διαφάνεια και διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, είπε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, μεταξύ άλλων, θεσπίζονται ενιαία πλαίσια λειτουργίας για νοσηλευτήρια και επαγγελματίες υγείας, ενισχύεται η εποπτεία, ενώ καλύπτονται διαχρονικά νομοθετικά κενά. «Ρυθμίζουμε τη λειτουργία ιατρείων και οδοντιατρείων με σαφής κανόνες αδειοδότησης και ενισχυμένη εποπτεία, το ίδιο πράττουμε και για τα φυσιοθεραπευτήρια, θέτοντας πρότυπα ποιότητας και ξεκάθαρους όρους λειτουργίας», είπε.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ψυχική υγεία, με εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής 2025-2028, ενίσχυση των κοινοτικών υπηρεσιών και δημιουργία νέων δομών φροντίδας, ανέφερε. «Ενισχύουμε την πρόληψη της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, προχωρούμε στην επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την άνοια και την ίδια ώρα ξεκινά η λειτουργία της νέας κλειστής ψυχιατρικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού», πρόσθεσε.

Ανάμεσα σε άλλα, ο κ. Χαραλαμπίδης είπε πως η ψήφιση των νομοσχεδίων για τις πανεπιστημιακές κλινικές και για τον εκσυγχρονισμό των βιοϊατρικών εργαστηρίων, «αποτελεί ουσιαστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας. Δίνουμε λύσεις σε εκκρεμότητες που παρέμεναν για χρόνια και η κυβέρνηση υλοποιεί στην πράξη το συμβόλαιο της με την κοινωνία για την αναβάθμιση τομέα της υγείας», είπε.

Ο Υπουργός τόνισε σε άλλο σημείο της παρουσίασης του πως η ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης έχει χαρακτηριστεί ως η δεύτερη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας μετά το ΓεΣΥ. Και αυτό, είπε, «γιατί το σύστημα υγείας στη χώρα μας, περνά από τη φάση της κάλυψης στη φάση της διασφάλισης της ποιότητας, θέτοντας συγκεκριμένους κανόνες και διασφαλίζοντας την επιστημονική τεκμηρίωση, την αξιοπιστία και τον έλεγχο στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας».

Σε σχέση με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ανακουφιστική φροντίδα, ο κ. Χαραλαμπίδης είπε πως έχει καλύπτεται πλέον ένα κρίσιμο κενό καθώς διασφαλίζεται ότι οι ασθενείς με σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή, ασθένειες, μαζί με τις οικογένειές τους, θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτική, ασφαλή και ανθρώπινη στήριξη.

«Σημαντικές επενδύσεις, τόνισε ο κ. Χαραλαμπίδης, υλοποιούνται και στις υποδομές υγείας, με νέες κλινικές, αναβαθμίσεις νοσηλευτηρίων και την ανέγερση του νέου νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε ακόμη στη έμπρακτη στήριξη της μητέρας και των νεογνών από τα πρώτα βήματα της ζωής τους. «Δημιουργούμε την πρώτη Εθνική Τράπεζα μητρικού γάλακτος με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι ακόμα και τα πιο ευάλωτα νεογνά θα έχουν πρόσβαση στο πιο πολύτιμο αγαθό», σημείωσε.

Την ίδια στιγμή, προωθείται ο εκσυγχρονισμός και η βιωσιμότητα του ΓεΣΥ, με στόχο ένα πιο αποδοτικό, διαφανές και ποιοτικό σύστημα υγείας.

«Σχεδιάζουμε ένα σύστημα υγείας με ορίζοντα δεκαετιών, προχωρούμε σε ολοκληρωμένο σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού με ανάλυση και πρόβλεψη για όλες τις ειδικότητες. Με σύγχρονα εργαλεία και ψηφιακές πλατφόρμες διασφαλίζουμε ότι το σύστημα θα μπορεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες», είπε.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Κύπρος ενισχύει τον ρόλο της στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, συμμετέχοντας ενεργά σε κρίσιμες πρωτοβουλίες και προωθώντας καινοτόμες προτάσεις, όπως η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Κλινικής Αριστείας.

Καταλήγοντας ο Υπουργός σημείωσε πως «με σταθερά βήματα, στοχευμένες δράσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα, το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για ένα σύστημα υγείας πιο ποιοτικό, πιο προσβάσιμο και πιο αξιόπιστο για όλους, με τον πολίτη στο επίκεντρο και την πρόληψη ως βασική προτεραιότητα».

Πηγή: ΚΥΠΕ