Για την αναγκαιότητα το ΑΚΕΛ να είναι ισχυρό στη Βουλή στις επερχόμενες εκλογές μίλησε ο ΓΓ του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης που έγινε την Κυριακή στην Αθήνα.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι έχει διαχρονικά αποδειχθεί η σημασία της ενισχυμένης παρουσίας του ΑΚΕΛ λέγοντας ότι κάθε φορά που ενισχύεται το ΑΚΕΛ, ενισχύεται ταυτόχρονα και η φωνή της κοινωνίας στο κοινοβούλιο. Παράλληλά, ανέφερε ότι «η ισχυρή παρουσία του ΑΚΕΛ αποτελεί εγγύηση για την ενδυνάμωση της φωνής των εργαζομένων, των νέων, των συνταξιούχων, των μικρομεσαίων και όλων όσοι αγωνίζονται καθημερινά για να ανταποκριθούν στις δυσκολίες της ζωής».

Ο κ. Στεφάνου σημείωσε ότι το σύνθημα «όλοι είναι ίδιοι» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αν ήμασταν όλοι το ίδιο, θα ψηφίζαμε όλοι το ίδιο», είπε, προσθέτοντας ότι η ψήφος έχει ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο. Ανέφερε, παράλληλα, ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που με τις επιλογές τους στηρίζουν τους απλούς ανθρώπους και την κοινωνία, ενώ άλλες στηρίζουν διαχρονικά τις τράπεζες, τα funds και τα μεγάλα συμφέροντα.

Τη Δευτέρα ο κ. Στεφάνου θα έχει σειρά επαφών με την πολιτική ηγεσία της Ελλάδας και τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ αύριο, Τρίτη, αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη.

Πηγή: ΚΥΠΕ