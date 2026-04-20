Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες διερεύνησης των σοβαρών καταγγελιώνγια την «Σάντη» που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι όλες οι ενέργειες θα γίνουν στη βάση των θεσμοθετημένων διαδικασιών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Sigma, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα ενημερωθεί εκ νέου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τις εξελίξεις στις έρευνες της Αστυνομίας, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης.

Όπως σημείωσε, για τη διερεύνηση των καταγγελιών έχει ήδη εξασφαλιστεί η συνδρομή της Europol, υπογραμμίζοντας την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της υπηρεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για συγκεκριμένα αποτελέσματα από την αποστολή στοιχείων.

Ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι «ό,τι πρέπει να διερευνηθεί θα διερευνηθεί», επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι καταγγελίες οφείλουν να συνοδεύονται από τεκμήρια, ώστε να διευκολύνεται το έργο των αρμόδιων αρχών.

Σε σχέση με την εμπιστοσύνη προς την Αστυνομία Κύπρου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε την ανάγκη αποφυγής «οριζόντιας απαξίωσης των θεσμών», σημειώνοντας ότι η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους δικαίου, ενώ όπου προκύπτουν στοιχεία για το αντίθετο, αυτά θα πρέπει να εξετάζονται μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Κτηνοτροφική κρίση και κινητοποιήσεις

Αναφερόμενος στην έντονη δυσαρέσκεια των κτηνοτρόφων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναγνώρισε τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται, κάνοντας λόγο για «σοβαρή κτηνιατρική κρίση» υψηλού επιπέδου επικινδυνότητας, όπως αυτή έχει αξιολογηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει μέτρα στήριξης, που περιλαμβάνουν αποζημιώσεις για απώλεια εισοδήματος και ενίσχυση για την επανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, ενώ έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες καταβολές σε πληγέντες.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η αυστηρή τήρηση των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων είναι μονόδρομος για την αντιμετώπιση της κρίσης, καλώντας όλους σε υπευθυνότητα και αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κατάσταση, ιδίως ενόψει σημαντικών ευρωπαϊκών επαφών στην Κύπρο.

Επίσκεψη ΟΗΕ και αντιδράσεις για Ντι-Kάρλο

Σε ό,τι αφορά την επικείμενη επίσκεψη του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για ειρηνευτικές επιχειρήσεις Jean-Pierre Lacroix, ο κ. Λετυμπιώτης διευκρίνισε ότι πρόκειται για προγραμματισμένη επίσκεψη και όχι αποτέλεσμα πρόσφατων εξελίξεων.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη δυσφορία της κυβέρνησης για το περιστατικό με τη Ροζμαρι Ντικάρλο και την σημαία του ψευδοκράτους, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη γίνει διαβήματα τόσο στην Κύπρο όσο και στην έδρα του ΟΗΕ. Όπως ανέφερε, η παρουσία συμβόλων του κατοχικού καθεστώτος σε σχετική συνάντηση συνιστά παραβίαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Η κυβέρνηση, κατέληξε, θα συνεχίσει να ενεργεί θεσμικά και με στόχο την προάσπιση της νομιμότητας, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.



