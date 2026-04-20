O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης βρίσκεται στις Βρυξέλλες, για να συμμετάσχει στο τελικό στάδιο της συζήτησης της νομοθετικής διαδικασίας για τα δικαιώματα των επιβατών των αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο, ο κ. Βαφεάδης, την Τρίτη θα λάβει μέρος στην Άτυπη Τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Μεταφορών των χωρών της ΕΕ, στην οποία θα συζητηθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο συντονισμός και τα μέτρα αντιμετώπισης στο τομέα των μεταφορών.

Πηγή: ΚΥΠΕ