Όλα τα εκκρεμή θέματα που αφορούν την ΑΗΚ θα συζητήσει την Τρίτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, σε συνάντηση που θα πραγματοποιήσει με το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού την Τρίτη. Επί της ευκαιρίας, ο Υπουργός θα συναντήσει και τις συντεχνίες της ΑΗΚ, οι οποίες έχουν εξαγγείλει 24ωρη στάση εργασίας για την ερχόμενη Πέμπτη.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός, η συνεδρίαση με το ΔΣ της ΑΗΚ ήταν προκαθορισμένη. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η επάρκεια του συστήματος, τα θέματα του δικτύου, οι γεννήτριες της Δεκέλειας, τα φωτοβολταϊκά.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανό, πρόκειται για «θέματα που συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό σε επίπεδο ηγεσιών. Θα δούμε όλο το ΔΣ αύριο για καλύτερο συντονισμό και περισσότερη ενημέρωση». Εξάλλου, ανέφερε, τα πλείστα από αυτά τα θέματα «είναι φλέγοντα», ενώ πρόσθεσε ότι είναι θέματα για τα οποία «θέλουμε να μπει πίεση για να δούμε μέχρι πού έχουν φτάσει και τι θα κάνουν για να προχωρήσουν».

Σε ερώτηση αν θα μεσολαβήσει προκειμένου να ανασταλεί η εξαγγελθείσα στάση εργασίας από τις συντεχνίες της ΑΗΚ για την ερχόμενη Πέμπτη, 23 Απριλίου, ο Υπουργός απάντησε ότι τα συντεχνιακά θέματα της ΑΗΚ πρέπει να τα διαχειρίζεται το ΔΣ της ΑΗΚ, όχι το Υπουργείο. «Επειδή θα είμαι στην ΑΗΚ, και στο παρελθόν οι συντεχνίες ζήτησαν να με δουν, θα τους ακούσω», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν τους άκουσα μέχρι σήμερα, θα ήταν καλό να τους ακούσω», αφού ζήτησαν να δουν τον πολιτικό προϊστάμενο, επαναλαμβάνοντας ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις ληφθούν, θα ληφθούν από την ΑΗΚ.

Ερωτηθείς αν υπάρχει ενδεχόμενο περικοπών στο ρεύμα, εξαιτίας της στάσης εργασίας, ο Υπουργός είπε ότι αυτό είναι θέμα της ΑΗΚ.

Πηγή: ΚΥΠΕ