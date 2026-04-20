Η Κύπρος εξέφρασε την έντονη καταδίκη της για την επίθεση εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων της UNIFIL στο νότιο Λίβανο, τονίζοντας ότι τέτοιες επιθέσεις είναι απαράδεκτες και ότι η κατάπαυση του πυρός πρέπει να γίνει σεβαστή.

Σε ανάρτηση στο 'X', το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι "η Κύπρος καταδικάζει έντονα την επίθεση εναντίον των ειρηνευτικών δυνάμεων της UNIFIL στο νότιο Λίβανο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός Γάλλου στρατιωτικού και τον τραυματισμό άλλων".

Το ΥΠΕΞ τονίζει ότι "οι επιθέσεις εναντίον προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών είναι απαράδεκτες και αποτελούν σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια".

Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να γίνει σεβαστή, υπογραμμίζει.

Εκφράζει επίσης τα "ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Κυβέρνηση και τον λαό της Γαλλίας και εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες".

Πηγή: ΚΥΠΕ