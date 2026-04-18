Αναμένει η Αστυνομία να επιτελέσει το έργο της με αμεροληψία και επαγγελματισμό αναφορικά με τη διερεύνηση των καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη, αναφέρει το Κίνημα Αλμα, προσθέτοντας ότι η ηγεσία του ΔΗΣΥ «βιάζεται να επιβεβαιώσει ένα συγκεκριμένο αφήγημα».

Σε ανακοίνωσή του, το Άλμα αναφέρει – μεταξύ άλλων – ότι αναμένει «η Αστυνομία να επιτελέσει το έργο της με αμεροληψία και επαγγελματισμό και εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση του Αρχηγού της ότι «η έρευνα δεν γίνεται για να επιβεβαιώσει οιοδήποτε αφήγημα. Γίνεται για να καταλήξει στην αλήθεια με βάση τα στοιχεία».

Παράλληλα, το Άλμα προσθέτει ότι θεωρεί «απαραίτητο να υλοποιηθεί η Απόφαση του ίδιου του Υπουργικού Συμβουλίου, της 8ης Απριλίου 2026, σύμφωνα με την οποία και με βάση δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων από την EUROPOL, θα ληφθεί απόφαση, ως προς το αν θα διοριστεί ή όχι ανεξάρτητος ανακριτής». «Στη βάση όλων των πιο πάνω, είναι προφανές πως είναι η ηγεσία του ΔΗΣΥ που βιάζεται να επιβεβαιώσει ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Όχι εμείς», καταλήγει.







Δεν απαιτούμε τίποτα λιγότερο από αυτό που απαιτεί η κοινωνία: αξιόπιστη, ανεξάρτητη και πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών Δρουσιώτη, με τρόπο που να απαντά τεκμηριωμένα στα λογικά ερωτήματα και τη δικαιολογημένη έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς.



Πηγή: ΚΥΠΕ