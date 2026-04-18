Την πρόθεσή της για ανθρωπιστική βοήθεια τουλάχιστον €850,000 εντός του 2026 προς το Σουδάν και στις γειτονικές με αυτό χώρες, εξήγγειλε η Κύπρος μέσω του CyprusAid, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανάρτηση στο Χ το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι κατά την 3η Διεθνή Ανθρωπιστική Διάσκεψη για το Σουδάν που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, η Κύπρος εξήγγειλε την πρόθεση παροχής, μέσω του CyprusAid, τουλάχιστον €850,000 ως ανθρωπιστικής βοήθειας εντός του 2026 προς το Σουδάν και στις γειτονικές με αυτό χώρες, «ανταποκρινόμενη στις εκκλήσεις για στήριξη του επηρεαζόμενου πληθυσμού, με έμφαση στις ευάλωτες κατηγορίες των παιδιών και των γυναικών».

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του CyprusAid, θα χορηγηθεί, πέραν από το Σουδάν, στο Νότιο Σουδάν, στη Μαυριτανία, στη Σενεγάλη, στο Μάλι, στη Μπουρκίνα Φάσο, στον Νίγηρα, στο Τσαντ, στην Ερυθραία, στη Νιγηρία, στην Αιθιοπία, στο Καμερούν και στην Αίγυπτο, μέσω στήριξης προγραμμάτων της UNICEF, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του Το Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (UNOCHA).

Η Αφρική παραμένει «μία από τις κύριες προτεραιότητες» του CyprusAid, αναφέρει το Υπουργείο.