Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου δεν αποτελεί απλώς εργαλείο πολιτικής, αλλά στρατηγική αναγκαιότητα, υπογράμμισε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, η οποία ήταν η κύρια ομιλήτρια σε συνέδριο της σουηδικής Κυβέρνησης για τη σημασία της ισότητας των φύλων, που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη.

«Τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλές και αλληλεπικαλυπτόμενες προκλήσεις: γεωπολιτική αστάθεια, οικονομική αβεβαιότητα, κλιματικές πιέσεις και ραγδαία τεχνολογική αλλαγή», ανέφερε αρχικά η Επίτροπος.

«Αυτές οι πιέσεις δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα των δημοκρατικών μας συστημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου δεν αποτελεί απλώς εργαλείο πολιτικής, αλλά μια στρατηγική αναγκαιότητα», σημείωσε η Τζόζη Χριστοδούλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, στην ομιλία της, η Επίτροπος ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της ισότητας των φύλων ως θεμέλιο κοινωνικής δικαιοσύνης, ανθεκτικότητας, σταθερότητας και προστασίας της ίδιας της δημοκρατίας.

Αναφερόμενη στη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές και δράσεις, η Επίτροπος τόνισε πως η προσέγγιση αυτή βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών, ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, και συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση κρίσεων.

Στη συνέχεια παρουσίασε σχετικά σημαντικά βήματα της Κύπρου, με κορυφαίο τον πρόσφατο Νόμο για την Ενσωμάτωση της Διάστασης του Φύλου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναφέρθηκε στην Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων (2024–2026), η οποία υλοποιείται οριζόντια από όλα τα υπουργεία και υφυπουργεία, με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών.

Η Επίτροπος παρουσίασε δράσεις για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας, την αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, την ενίσχυση της γυναικείας ηγεσίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Η κα Χριστοδούλου τόνισε ως προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ την αντιμετώπιση της διαδικτυακής βίας κατά των κοριτσιών, με σχετικές δράσεις στο τρέχον εξάμηνο.

Καταλήγοντας, επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Κύπρου για συνεργασία σε μια πιο συμπεριληπτική και ανταγωνιστική Ευρώπη.



Πηγή: ΚΥΠΕ