Η διασφάλιση της ειρήνης αποτελεί πυλώνα βαρύνουσας σημασίας, αφού για περισσότερο από πέντε δεκαετίες η Κύπρος συνεχίζει να βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής του ενός τρίτου του εδάφους της, με πέραν των 200.000 πολιτών της να παραμένουν εκτοπισμένοι, δήλωσε στην Κωνσταντινούπολη, ο βουλευτής, Αβέρωφ Νεοφύτου σημειώνοντας ότι "οι αγνοούμενοι και οι εγκλωβισμένοι εξακολουθούν να αποτελούν ανοικτές πληγές".

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Νεοφύτου, μιλούσε κατά τις εργασίες της 152ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, η οποία πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη με τη συμμετοχή και αντιπροσωπείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, αποτελούμενης από τους Αβέρωφ Νεοφύτου (επικεφαλής) και Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

Ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας επαναβεβαίωσε την προσήλωση της πλευράς μας στην επίτευξη δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ανέφερε ότι το Κυπριακό "αποτελεί απόδειξη ότι οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ δεν μπορούν ούτε να νομιμοποιούνται, ούτε να αγνοούνται, καθότι σχετίζονται πρωτίστως με την αξιοπιστία του διεθνούς συστήματος, όχι μόνο με την Κύπρο".

Ο κ. Νεοφύτου υπογράμμισε περαιτέρω τη σημασία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, του διαλόγου και της πολυμερούς συνεργασίας ως μέσων γεφύρωσης διαφορών και επίτευξης ειρήνης, καθώς και την ανάγκη της καθοριστικής συμμετοχής των νέων στη διαμόρφωση πολιτικών που διαμορφώνουν το μέλλον τους.

Συνοψίζοντας, έκανε έκκληση για αποφασιστική συλλογική κοινοβουλευτική δράση, με στόχο την ενίσχυση των θεσμών, την προάσπιση του διεθνούς δικαίου και την οικοδόμηση ενός μέλλοντος ειρήνης, αξιοπρέπειας και ελπίδας για τις επόμενες γενιές.

Πηγή: ΚΥΠΕ