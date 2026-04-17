Το Κίνημα Άλμα μέσω ανακοίνωσης γνωστοποίησε 3 ακόμη υποψηφιότητες για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.



Αυτούσια η ανακοίνωση:



Η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο ενέκρινε και ανακοινώνει ακόμη 3 ονόματα υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026. Πρόκειται για πρόσωπα που ενστερνίζονται και αντανακλούν τις αξίες, τις ιδέες και το όραμα για αλλαγή της χώρας που πρεσβεύει το Άλμα και που μπορούν να εκπροσωπήσουν την κοινωνία και να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον στη νέα Βουλή με αξιοσύνη, παρρησία, εντιμότητα και πολιτικό ήθος. Με αυτά τα κριτήρια θα επιλεχθούν και οι υπόλοιποι 5 υποψήφιοι/ες, στην υπό εξέλιξη διαδικασία επιλογής του συνόλου των υποψηφίων.

Υποψήφιες Βουλεύτριες επαρχίας Λευκωσίας

· Φρόσω Εμμανουήλ

· Αναστασία Κυπριανού

Υποψήφια Βουλεύτρια επαρχίας Λάρνακας

· Μαρία Λοΐζου

Τα βιογραφικά τους επισυνάπτονται.

Με τις τρεις πιο πάνω υποψήφιες, συμπληρώνονται τα ψηφοδέλτια των επαρχιών Λευκωσίας και Λάρνακας τα οποία θα αποτελούνται από τους πιο κάτω:







