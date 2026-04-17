Η αξιόπιστη συνδεσιμότητα είναι το κλειδί για το μέλλον της Ευρώπης και την ευημερία των πολιτών της, υπογράμμισε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, χαιρετίζοντας υψηλού επιπέδου συνάντηση για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών και τους Ευρωπαϊκούς Διαδρόμους Μεταφορών, που ξεκίνησε, το πρωί της Παρασκευής, στη Λεμεσό, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Μεταφορών καλωσόρισε τους ξένους σύνεδρους «σε αυτή τη ζωτικής σημασίας συζήτηση για τη συνδεσιμότητα των ευρωπαϊκών μεταφορών, όπου μπορούμε να μοιραστούμε ιδέες για το πώς να διαμορφώσουμε τα δίκτυα μας για το μέλλον».

Λέγοντας ότι «η αξιόπιστη συνδεσιμότητα είναι το κλειδί για το μέλλον της Ευρώπης και την ευημερία των πολιτών της», σημείωσε πως «είναι απαραίτητο να παρέχεται ίση πρόσβαση, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και ευκαιρίες σε όλη την ήπειρο».

Απευθυνόμενος προς τους σύνεδρους ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι η συμμετοχή όλων «αντικατοπτρίζει την κοινή μας δέσμευση για ισχυρότερες μεταφορικές συνδέσεις που επιτρέπουν σε κάθε περιοχή να ευδοκιμήσει», ενώ υπέδειξε ότι η σημερινή συνάντηση, γίνεται στο νοτιοανατολικό άκρο δύο σημαντικών ευρωπαϊκών διαδρόμων, τον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Βαλτικής Θάλασσας – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου και τον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου.

Αυτή η συνάντηση, συνέχισε, γίνεται «σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, όπου οι μεταφορές είναι κάτι περισσότερο από το να μεταφέρεις κάτι από τον έναν τόπο στον άλλο, αλλά αφορά στη συνοχή, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την στρατηγική αυτονομία».

«Η σημερινή μας ατζέντα αντικατοπτρίζει αυτές τις προτεραιότητες, εστιάζοντας στο πώς μπορούμε να συνδέσουμε καλύτερα τα άκρα της Ευρώπης με τον πυρήνα της και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματα μεταφορών εξυπηρετούν δίκαια όλα τα κράτη μέλη», συμπλήρωσε.

Ο Υπουργός Μεταφορών υπογράμμισε, παράλληλα, ότι αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον Ευρωπαϊκό σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση των μεταφορών, ενώ υποδεικνύοντας πως, για όλες τις απομακρυσμένες περιοχές, οι θαλάσσιες και αεροπορικές συνδέσεις είναι κάτι περισσότερο από απλές διαδρομές, τόνισε πως «είναι ζωτικής σημασίας, καθώς διατηρούν την οικονομία σε κίνηση, υποστηρίζουν τους ανθρώπους και συνδέουν την ενιαία αγορά».

Ο κ. Βαφεάδης είπε, ακόμη, ότι βελτιώνοντας τη σύνδεση των μεταφορών «δίνουμε σε όλους μια δίκαιη ευκαιρία να πετύχουν» και πως πρέπει να αντιμετωπιστούν οι συνεχιζόμενες προκλήσεις που εμποδίζουν αυτούς τους διαδρόμους να λειτουργούν αποτελεσματικά.

Ευχήθηκε όπως η σημερινή συνάντηση αποτελέσει ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών, αναγνώρισης των κοινών προβλημάτων και συνεργασίας για εξεύρεση πρακτικών λύσεων, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση πως «η ειλικρινής συζήτηση και η ομαδική εργασία είναι τα κλειδιά για την πραγματική πρόοδο».

Πηγή: ΚΥΠΕ