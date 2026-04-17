Την ανακοίνωση για 10ήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου χαιρέτισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, σημειώνοντας παράλληλα ότι είναι ζωτικής σημασίας ο πλήρης σεβασμός και εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το βράδυ της Πέμπτης ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι η συμφωνία κατέστη δυνατή μέσω της διαρκούς ηγετικής παρέμβασης των Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας παράλληλα εκτίμηση προς όλους τους εμπλεκόμενους που συνέβαλαν στην επίτευξή της.

Όπως σημείωσε, η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη ημέρα, χαρακτηρίζοντας τη συγκυρία ως κρίσιμη ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί. Τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή και δημιουργεί προοπτικές για διαρκή ειρήνη.

«Είναι ζωτικής σημασίας όπως όλα τα μέρη σεβαστούν και εφαρμόσουν πλήρως αυτά που έχουν συμφωνηθεί με πλήρη σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου», υπογραμμίζει ο Υπουργός Εξωτερικών.

