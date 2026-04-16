Η κυπριακή αμυντική βιομηχανία «δεν είναι μόνο ένας πολλά υποσχόμενος τομέας για την οικονομία μας, αλλά συμβάλλει καθοριστικά και στην προσπάθειά μας για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας», αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στο Χ.

Αναδημοσιεύοντας ανάρτηση του Προέδρου του Κυπριακού Συνδέσμου Εταιρειών Έρευνας και Καινοτομίας, Τάσου Κουνούδη, για τη συμμετοχή της Κυπριακής Αμυντικής Βιομηχανίας σε ποσοστό 28% στα έργα του προγράμματος European Defence Fund (EDF 2025), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε πως «είμαστε περήφανοι για την κυπριακή αμυντική βιομηχανία, και πραγματικά πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια δύναται η συνεισφορά της στο ΑΕΠ της χώρας μας να φτάσει σε διψήφιο αριθμό".

"Γνωρίζω από πρώτο χέρι τις δυνατότητες και τις προοπτικές της», επεσήμανε ο Πρόεδρος Χρστοδουλίδης.

Στη δική του ανάρτηση ο κ. Κουνούδης επεσήμανε πως «με 28% συμμετοχή στα έργα του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου, που ανακοινώθηκαν στις 15 Απριλίου 2026, η Κυπριακή Αμυντική Βιομηχανία επιβεβαιώνει τη διαχρονική της άνοδο και εδραίωση στην Ευρωπαϊκή Άμυνα», προσθέτοντας ότι ο συνολικός προϋπολογισμός έργων ανέρχεται σε περισσότερα από €280 εκατομμύρια και αφορά 16 έργα και 10 εταιρείες.

Σημειώνει, ακόμα, ότι αυτό είναι «αποτέλεσμα μακροχρόνιας και συστηματικής προσπάθειας, στοχευμένων επενδύσεων απο τις επιχειρήσεις, και μιας συντονισμένης κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα».

Ακόμη εξέφρασε ευχαριστίες προς την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκατίας και το Υπουργείο Άμυνας για τη στήριξη της Κυπριακής Αμυντικής Βιομηχανίας.

