Το ΑΚΕΛ, ενόψει εκλογών, χαϊδεύει και πάλι αυτιά με αντισυνταγματικές προτάσεις, αναφέρει ο ΔΗΣΥ για εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου.

Όπως σημειώνει, επιμένει στην αξιοπιστία, τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

«Ο ΔΗΣΥ δεν πρόκειται να ακολουθήσει το ΑΚΕΛ στον γνώριμο δρόμο του λαϊκισμού και των πρόχειρων, αντισυνταγματικών προτάσεων για το θεαθήναι. Το ΑΚΕΛ, ενόψει εκλογών, επιλέγει ξανά την προσφιλή του τακτική να χαϊδεύει αυτιά, δυστυχώς με τη στήριξη και άλλων κομμάτων που υπέκυψαν στον λαϊκισμό. Ο ΔΗΣΥ επιμένει στην αξιοπιστία. Επιλέγει τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα, όχι τα πυροτεχνήματα για πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη.

Είμαστε βέβαιοι ότι οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου κατανοούν τις σκοπιμότητες του ΑΚΕΛ που επαναλαμβάνονται πάντοτε πριν από τις εκλογές, και αναγνωρίζουν πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός εφάρμοσε πραγματικές πολιτικές αποκατάστασης δικαιωμάτων και κατοχύρωσης των εργαζομένων αορίστου χρόνου» καταλήγει.