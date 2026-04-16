Η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε, την Πέμπτη, με 29 ψήφους κατά και 12 υπέρ, την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, που αφορά τον τροποποιητικό νόμο για τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, ο οποίος προβλέπει απαγόρευση τερματισμού των υπηρεσιών εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου για λόγους πλεονασμού.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέπεμψε τον νόμο για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου, κρίνοντας ότι η βασική του πρόνοια –η απαγόρευση τερματισμού υπηρεσιών λόγω πλεονασμού– είναι αντισυνταγματική, παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, αφού η Βουλή παρεμβαίνει σε αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας ως εργοδότη και επεμβαίνει στους όρους εργοδότησης και στις συμβάσεις των εκπαιδευτικών, περιορίζοντας την ελευθερία του συμβάλλεσθαι, ενώ συγκρούεται με υφιστάμενη νομοθεσία για τον τερματισμό απασχόλησης.

Ο Πρόεδρος υποστηρίζει, επίσης, ότι η πρόνοια ενδέχεται να επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά, αφού αποκλείει απολύσεις ακόμη και σε περιπτώσεις πλεονασμού, κατά παράβαση του Συντάγματος ως προς την αύξηση δαπανών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, είπε ότι αποδεικνύεται ότι η εκτελεστική εξουσία "δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της πολλές φορές", σημειώνοντας ότι η ισότητα και η δικαιοσύνη είναι πολιτικοί όροι, και θέμα νοοτροπίας και συμπεριφοράς. Είπε ότι υπάρχουν πολλές κατηγορίες εκπαιδευτικών, καθώς το πολιτικό σύστημα "αντί να σκεφτεί τρόπους ολιστικής αντιμετώπισης, ικανοποιούσε πελατολόγιο". Είπε ότι η ουσία είναι ότι το σύστημα πρέπει να πάρει μια απόφαση για να λυθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα, σημειώνοντας ότι του χρόνου καταργείται και ο κατάλογος διοριστέων και "το ηφαίστειο είναι έτοιμο να εκραγεί".

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, εξέφρασε "έντονη θλίψη και δυσαρέσκεια", γιατί ο Πρόεδρος ανέπεμψε μια πρόταση νόμου που αποκαθιστούσε μια αδικία. Σημείωσε ότι όλοι οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου δεν μπορούν να απολυθούν για σκοπούς πλεονασμού, εκτός τους εκπαιδευτικούς, σημειώνοντας ότι αυτό είναι άδικο.

Ο κ. Χριστοφίδης εξέφρασε την άποψη ότι με τις συνεχείς αναπομπές "στερούνται από τη Βουλή σε πολλές περιπτώσεις οι αρμοδιότητες που επιτάσσει η λαϊκή κυριαρχία", σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος σε πολλές περιπτώσεις δεν ανέπεμψε προτάσεις που ήταν ξεκάθαρα αντισυνταγματικές. "Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αγνοεί την ουσία του ζητήματος, κρύβεται πίσω από νομικισμούς και προσπαθεί να τουμπάρει επί της ουσίας αυτή τη θέση", είπε.

Σημείωσε ότι όταν ζητήθηκε η πολιτική θέση του Υπουργείου Παιδείας επί του θέματος η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι στην πράξη δεν απολύεται κανένας. "Αφού δεν απολύεται, πού είναι το πρόβλημα να κατοχυρωθεί μια σημαντική ομάδα εργαζομένων;" ρώτησε, σημειώνοντας ότι θέμα είναι καθαρά πολιτικό και αφορά την αποκατάσταση της δικαιοσύνης για εκατοντάδες εργαζόμενους.

Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι η ισότητα δεν είναι μόνο μία νομική έννοια. "Η άνιση μεταχείριση των ίδιων υπαλλήλων του ίδιου κράτους είναι συνταγματική;" διερωτήθηκε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλας, είπε ότι "αναγνωρίζουμε το έργο και την προσφορά των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, τους αξίζει πιο ισότιμη μεταχείριση". Ωστόσο, πρόσθεσε, "δεν μπορούμε να τους δίνουμε προσδοκίες με τρόπο αντισυνταγματικό". Σημείωσε ότι ο ΔΗΣΥ είχε καταψηφίσει την πρόταση και για τους ίδιους λόγους θα αποδεχθεί την αναπομπή.

"Στέλλουμε ηχηρό μήνυμα ότι πρέπει να ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό και να φέρουν ενώπιον της Βουλής συγκεκριμένο νομοσχέδιο με τρόπο συνταγματικά ορθό που να επιλύει το χρόνιο πρόβλημα", είπε, προσθέτοντας ότι ο ΔΗΣΥ θα στείλει αύριο επιστολή στην Υπουργό Παιδείας για να θέσει το ζήτημα και όλους ενώπιον των ευθυνών τους.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, είπε ότι η αρχική πρόταση που αναπέμφθηκε έχει ισχυρούς λόγους να συνεχίσει να ψηφίζεται για να γίνει νόμος. "Θεωρούμε ότι η πρόταση αποκαθιστά μια μακροχρόνια αδικία εις βάρος μιας μεγάλης ομάδας εκπαιδευτικών. Ακούσαμε τις επιφυλάξεις της άλλης πλευράς που επικαλείται λόγους αντισυνταγματικότητας. Διερωτώμαι αν έχει ληφθεί υπόψη ότι το κυπριακό δίκαιο διέπεται κι από άλλες αρχές, με πιο βασική την αρχή της ισότητας", είπε, σημειώνοντας ότι το ΔΗΚΟ δεν θα κάνει αποδεχτή την αναπομπή, θα την καταψηφίσει.

"Ίσως είναι η ώρα αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν επιθυμεί να την υπογράψει, να αποφασίσει το Συνταγματικό Δικαστήριο", είπε, κάνοντας έκκληση προς αυτό η απόφασή του να είναι συνταγματική και νομική και όχι πολιτική.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι είναι θέμα ισότητας μεταξύ υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. "Είναι καθήκον και ευθύνη μας να κατοχυρώσουμε τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου και να μην υπάρχει το θέμα του πλεονασμού. Είναι κατοχυρωμένο εργασιακό δικαίωμα που πρέπει να διασφαλίσουμε", ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ