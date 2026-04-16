Η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε την Πέμπτη τους Κανονισμούς για την Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και τους Κανονισμούς για τη Συλλογική Διαχείριση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και για τη χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές χρήσεις Μουσικών Έργων, με 22 ψήφους εναντίον και 16 ψήφους υπέρ.

Σκοπός των Κανονισμών ήταν η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία και τις διαδικασίες της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και ο καθορισμός αφενός των εντύπων για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών ενώπιον της Αρχής και αφετέρου των καταβλητέων τελών που προβλέπονται στον εν λόγω Νόμο και τους περί της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Κανονισμούς.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννης αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή είχε επεξεργαστεί σχετική πρόταση νόμου, την οποία ανέπεμψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μετά την αναπομπή της πρότασης νόμου, η Επιτροπή συζήτησε με τον Υπουργό Εμπορίου και συναποφάσισε τη διαμόρφωση του κειμένου. Ωστόσο ο Πρόεδρος ανέφερε την πρόταση στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε σε βάρος της.

Έκτοτε, είπε, ο ισχυρισμός της Κυβέρνησης ήταν ότι η Βουλή ευθύνεται για τη μη καταβολή των πνευματικών δικαιωμάτων στους δικαιούχους, επειδή παρεμποδίζει και δεν ψηφίζει τους Κανονισμούς, "αφήνοντας την εντύπωση ότι η Βουλή εμποδίζει την είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων".

Ο κ. Χατζηγιάννης σημείωσε ότι με αυτούς τους Κανονισμούς η πλευρά της διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων θα μπορεί να εισπράττει και θα επιβαρύνονται οι χρήστες, αλλά ο τρόπος είσπραξης και το ύψος παραμένουν στο απυρόβλητο.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ είπε ότι χρειάζεται να παρέμβει η Αρχή κατά της Διαφθοράς, καθώς δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια βιομηχανία που να εισπράττει για τη δημιουργία κάποιων άλλων και τα χρήματα να μη δίνονται.

Σημείωσε, επίσης, ότι η συμπεριφορά της Νομικής Υπηρεσίας εγείρει ερωτήματα, κάνοντας λόγο για "μεθόδευση πραγμάτων και διαδικασιών που δεν μας ικανοποιεί".

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, είπε ότι σήμερα μπαίνει οποιοσδήποτε, οπουδήποτε και ζητά ό,τι θέλει χωρίς να ελέγχει κανένας. Σημείωσε ότι η εναρμονιστική νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα ψηφίστηκε το 2017 και στον νόμο αναφερόταν ότι η εκτελεστική εξουσία έπρεπε να φέρει Κανονισμούς για τη λειτουργία της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

"Οι Κανονισμοί κατατέθηκαν στις 22/9/2022, πέντε χρόνια μετά", είπε, σημειώνοντας ότι κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή "ανακαλύψαμε ότι το Υπουργείο Εμπορίου έστειλε τρεις Κανονισμούς στη Νομική Υπηρεσία, αλλά στη Βουλή ήρθαν μόνο οι δύο. "Ο 3ος και πιο σημαντικός, με τα κριτήρια για το ποιος επιτρέπεται να μπαίνει και πού και πόσα να εισπράττει, χάθηκε. Η απάντηση της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας ήταν ότι έκρινε ότι πρέπει να μείνει στο συρτάρι", ανέφερε.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η Αστυνομία από το 2019 αναμένει τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας αναφορικά με ευρωπαϊκή οδηγία ότι συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα πρέπει να εισπράττονται μόνο από επιχειρήσεις που αποκτούν όφελος από τη μουσική (πχ κέντρα μουσικής).

Ακόμα, αναφέρθηκε στην Οδηγία 115/2006 που λέει ότι μία οντότητα μόνο μπορεί να μπαίνει να ζητά συγγενικά και μια πνευματικά και μετά να τα διαμοιράζει στους άλλους. "Σήμερα μπαίνει ένας για κάθε έναν που εκπροσωπεί και όλοι ζητούν λεφτά", είπε.

Πρόσθεσε ότι η Βουλή, επειδή η εκτελεστική εξουσία δεν έφερε σχετικό Κανονισμό, ετοίμασε πρόταση νόμου, με κριτήρια, η οποία, ενώ ψηφίστηκε, αναπέμφθηκε και έγινε αναφορά στο Δικαστήριο.

Σημείωσε ότι σήμερα χωρίς τους Κανονισμούς, αν κάποιος ζητήσει λεφτά η υπόθεση θα πέσει στο Δικαστήριο. Αν ψηφιστούν οι Κανονισμοί "θα ιδρύσουν την Αρχή, θα μπαίνουν να κλέβουν τον κόσμο, χωρίς να έρθει ο τρίτος Κανονισμός. Θα έχουν το δικαίωμα μετά, όποιος θέλει να μπαίνει όπου θέλει και να εισπράττει όσα θέλει", είπε, σημειώνοντας ότι το ΑΚΕΛ θα καταψηφίσει τους Κανονισμούς.

Η ανεξάρτητη Βουλευτής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, είπε ότι οι Κύπριοι καλλιτέχνες επιχείρησαν να ενώσουν δυνάμεις και βρήκαν απέναντι τους ένα απίστευτο κατεστημένο από τις εταιρείες. "Όταν γίνονται συναυλίες, όταν έρχονται στην Κύπρο καλλιτέχνες, αυτός που διοργανώνει τη συναυλία καταβάλλει σε αυτές τις εταιρείες πνευματικά δικαιώματα. Αυτά δεν πάνε ποτέ στους καλλιτέχνες. Γνωστός συνθέτης στην Κύπρο που έπρεπε να πάρει 50.000 στερλίνες, πήρε 800 ευρώ. Το ίδιο και με πολλούς άλλους", είπε.

Ρώτησε ποιός εποπτεύει τη διαχείριση αυτών των εταιρειών και πόσα από τα χρήματα που καταβάλλονται σε αυτές τις εταιρείες καταλήγουν πραγματικά στον καλλιτέχνη. "Από τη στιγμή που υπάρχει αδυναμία ελέγχου, είναι μία τρύπα στο νερό. Θα καταψηφίσω και θα στηρίξω τους καλλιτέχνες", είπε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, είπε ότι το κόμμα του θα υπερψηφίσει τους Κανονισμούς, "ακριβώς για να υπάρξει εποπτεία και έλεγχος". Είπε ότι οι πρώτοι που επιδιώκουν τη σωστή εφαρμογή του νόμου είναι και πρέπει να είναι οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί. Σημείωσε ότι είναι θεμελιώδης προϋπόθεση του νόμου η ύπαρξη και λειτουργία της Αρχής Διαχείρισης Δικαιωμάτων. "Αυτή η Αρχή έχει την αρμοδιότητα να ελέγξει το τοπίο, την αγορά, το περιβάλλον που θα λειτουργεί με όρους ανταγωνισμού και εμπορίου, προς όφελος όσων αξιοποιούν τις δημιουργίες τους και προς όφελος των καλλιτεχνών", είπε.

Πρόσθεσε ότι "οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ύπαρξη Κανονισμών, και να αφαιρέσουμε κάθε άλλοθι από το αρμόδιο Υπουργείο και την εκτελεστική εξουσία. Χωρίς τους Κανονισμούς και την Αρχή δεν μπορεί να γίνει τίποτε", είπε, σημειώνοντας τη δεδηλωμένη πολιτική πρόθεση της κυβέρνησης να συζητήσει βελτιώσεις στη νομοθεσία, μετά την υπερψήφιση των Κανονισμών και την έναρξη λειτουργίας της Αρχής.

Ο ανεξάρτητος σοσιαλιστής Βουλευτής, Κωστής Ευσταθίου, είπε ότι αποτελεί μεγάλο πρόβλημα το ποιός ελέγχει όσους εμφανίζονται ως "οι προστάτες των καλλιτεχνών", σημειώνοντας ότι ο δικαστικός έλεγχος είναι πολύ αργός και ανεπαρκής. "Δεν υπάρχει προβλεπόμενη λογοδοσία για κατάχρηση, δεν υπάρχει λόγος να ψηφιστούν οι Κανονισμοί", ανέφερε..

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, είπε ότι τα μέλη της Επιτροπής έφτασαν να δέχονται απειλές. "Ξέραμε το παρασκήνιο, ποιοι πιέζουν στο Προεδρικό", είπε, σημειώνοντας ότι όπως διαμορφώθηκε το κείμενο είτε δεν θα δουλέψει ή θα δημιουργήσει τα ίδια ακριβώς θέματα που υπήρχαν στην Ελλάδα. Πρόσθεσε ότι οι Βουλευτές του Κινήματος θα τους καταψηφίσουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ