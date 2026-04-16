Την αυστηροποίηση του πλαισίου αντιμετώπισης της παράνομης μεταφοράς επιβατών ενέκρινε ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής, ψηφίζοντας τον «περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικό) Νόμο του 2026».

Ο νόμος που ψηφίστηκε με βάση πρόταση του βουλευτή Λευκωσίας Αλέκου Τρυφωνίδη, στοχεύει στην αποτελεσματικότερη πάταξη του φαινομένου των λεγόμενων «πειρατικών ταξί», μέσω αυξημένων ποινών και ενισχυμένων διοικητικών κυρώσεων για όσους μεταφέρουν επιβάτες χωρίς την απαιτούμενη άδεια οδικής χρήσης.

Με βάση τις τελικές αλλαγές που επήλθαν κατά τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η Αρχή Αδειών αποκτά τη δυνατότητα να καταχωρίζει κατηγορητήρια ενώπιον δικαστηρίου για τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στη νομοθεσία.

Παράλληλα, ενισχύονται οι διοικητικές κυρώσεις, καθώς καταργήθηκε η προϋπόθεση επανάληψης της παράβασης για την επιβολή τους, καθιστώντας δυνατή την επιβολή τους από την πρώτη διαπίστωση. Συγκεκριμένα, προβλέπεται αναστολή της άδειας οδήγησης κατηγορίας Β’, καθώς και αναστολή της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος με το οποίο διαπράχθηκε η παράβαση.

Επιπλέον, εισάγεται η δυνατότητα κατακράτησης ή ακινητοποίησης του οχήματος, ενώ διαφοροποιείται η διάρκεια των κυρώσεων, αφού αυτές θα ισχύουν μέχρι την εξόφληση του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και όχι για προκαθορισμένη περίοδο τριών μηνών, όπως προνοείτο αρχικά.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο εισηγητής της πρότασης νόμου Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε ότι σκοπός είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης μεταφοράς επιβατών, των λεγόμενων «πειρατικών ταξί», ένα φαινόμενο που, όπως είπε, τα τελευταία χρόνια έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, πλήττοντας τον ανταγωνισμό, τους νόμιμους επαγγελματίες και την ασφάλεια των πολιτών. Τόνισε ότι «δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια», σημειώνοντας πως το πρόβλημα δεν μπορούσε να περιμένει και ότι μετά από διαβουλεύσεις με τον αρμόδιο Yπουργό Μεταφορών, τις αρχές και τους επαγγελματικούς κλάδους, κατατέθηκε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Υπογράμμισε ότι λήφθηκαν σοβαρά υπόψη ζητήματα αναλογικότητας και συνταγματικότητας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι, παρότι η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας είναι σεβαστή, «δεν κυβερνά αυτή τον τόπο, αλλά η Κυβέρνηση και η Βουλή», προσθέτοντας ότι η Υπηρεσία θα πρέπει να διευκολύνει το έργο της Πολιτείας ώστε να υπηρετούνται οι πολίτες. Όπως ανέφερε, για τον λόγο αυτό έγιναν σημαντικές τροποποιήσεις, εκφράζοντας την προσδοκία για ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για τον τομέα των ταξί.

Από την πλευρά του, ο μεμονωμένος Σοσιαλιστής βουλευτής Κωστής Ευσταθίου ανέφερε ότι η πρόταση νόμου αναδεικνύει τα δύο βασικά προβλήματα της νομοθεσίας στην Κύπρο, με κυριότερο την εφαρμογή της, τονίζοντας ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι πώς αποδεικνύεται η παράβαση από τα «πειρατικά ταξί». Όπως σημείωσε, αυτή η αδυναμία απόδειξης είναι που πλήττει τους επαγγελματίες οδηγούς, παραπέμποντας σε πρακτικές άλλων χωρών όπου έχουν υιοθετηθεί απλά μέτρα, όπως ο περιορισμός πρόσβασης σε αεροδρόμια χωρίς σχετική άδεια. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για την αναλογικότητα των ποινών, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να κριθούν αντισυνταγματικές, ωστόσο δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει την πρόταση «για να σταλεί το μήνυμα ότι πρέπει να τελειώσει η πειρατεία», επισημαίνοντας ταυτόχρονα τον προβληματισμό του για τη δυνατότητα εφαρμογής της νομοθεσίας.

Από πλευράς ΔΗΣΥ, ο Δημήτρης Δημητρίου ανέφερε ότι η πειρατεία αποτελεί ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο οφείλεται στη μεγάλη ζήτηση, τη μικρή προσφορά και την έλλειψη επαρκών μηχανισμών ελέγχου. Όπως σημείωσε, η πρόταση δεν επιλύει το πρόβλημα στην ολότητά του και εξέφρασε αμφιβολία κατά πόσο υπάρχει μια ολιστική λύση, τονίζοντας ότι το ζητούμενο είναι η μείωση του φαινομένου και η εφαρμογή από την εκτελεστική εξουσία της μελέτης της Αρχής Αδειών για αύξηση των αδειών ταξί. Παρά ταύτα, ανέφερε ότι υπό τις περιστάσεις η πρόταση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και το κόμμα του θα την υπερψηφίσει.

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο Βαλεντίνος Φακοντής ανέφερε ότι το φαινόμενο της πειρατείας «οργιάζει», κάνοντας λόγο για έντονο αθέμιτο ανταγωνισμό και θέτοντας ζήτημα προστασίας των νόμιμων επαγγελματιών, αλλά και των επιβατών. Όπως είπε, το κόμμα θα στηρίξει την πρόταση νόμου, εκφράζοντας ωστόσο επιφυλάξεις σε σχέση με την αναλογικότητα των προστίμων.

Θετική ήταν και η τοποθέτηση του βουλευτή του ΔΗΚΟ Πανίκου Λεωνίδου, ο οποίος ανέφερε ότι η πρόταση του συναδέλφου του κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση για την πάταξη της πειρατείας στα ταξί και δήλωσε ότι θα τη στηρίξει.

Πηγή: ΚΥΠΕ