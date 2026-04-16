Στις 6 Μαΐου, ορίστηκε η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση σχετικά με τη σύσκεψη του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών δρος Ελίκκου Ηλία με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων.

Όπως αναφέρεται, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών δρ. Ελίκκος Ηλία πραγματοποίησε σήμερα σύσκεψη με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται, κατά τη συνάντηση έγινε ενημέρωση και συζήτηση, μεταξύ άλλων, για θέματα που αφορούν στο χρονοδιάγραμμα των Εκλογών, τον αριθμό των αιτήσεων για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο στο πλαίσιο της τριμηνιαίας αναθεώρησής του που έληξε στις 2 Απριλίου και την έκδοση των εκλογικών βιβλιαρίων των νέων εκλογέων, το δικαίωμα ψήφου και τα έγγραφα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, τα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στην Κύπρο και στο εξωτερικό και τη στελέχωσή τους, τα έγγραφα και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, το ψηφοδέλτιο των Εκλογών και την τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων Βουλευτών και Εκπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων.

«Με βάση το χρονοδιάγραμμα των Εκλογών, στις 23 Απριλίου 2026 αναμένεται να ληφθεί η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για πρόωρη διάλυσή της στη βάση των διατάξεων του Άρθρου 67 του Συντάγματος», αναφέρεται.

Την επόμενη μέρα, δηλαδή στις 24 Απριλίου, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών για τη διεξαγωγή των Εκλογών, προστίθεται, ενώ, την ίδια μέρα θα γίνει επίσης ο διορισμός Γενικού Εφόρου και Βοηθού Γενικού Εφόρου Εκλογών, καθώς και των Εφόρων και Βοηθών Εφόρων Εκλογής κατά Εκλογική Περιφέρεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι ορισμένη για την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026. Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα Μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων θα υποβληθούν στους οικείους Εφόρους Εκλογής την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026, από τις 9 π.μ. μέχρι και τις 12:30 μ.μ.

Συγκεκριμένα, για την Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας στην Αίθουσα Τελετών Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μονής Κύκκου, για την Εκλογική Περιφέρεια Λεμεσού στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, για την Εκλογική Περιφέρεια Λάρνακας στα Γραφεία Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, για την Εκλογική Περιφέρεια Πάφου στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, και για την Εκλογική Περιφέρεια Αμμοχώστου στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου (Παραλίμνι). Για την Εκλογική Περιφέρεια Κερύνειας η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνεται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι υποψηφιότητες για τους Εκπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα υποβληθούν επίσης στις 6 Μαΐου 2026, στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Εσωτερικών, προστίθεται.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή στο αξίωμα του Μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει κάθε πολίτης της Δημοκρατίας, ο οποίος συμπληρώνει κατά τον χρόνο της εκλογής το 21ο έτος της ηλικίας του, δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας ή δεν έχει στερηθεί της εκλογιμότητας κατόπιν απόφασης αρμόδιου Δικαστηρίου λόγω οποιουδήποτε εκλογικού αδικήματος, και δεν πάσχει από διανοητική νόσο που να τον καθιστά ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντά του ως βουλευτής.

«Όπως είναι γνωστό, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026», σημειώνεται ενώ η διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων θα γίνει στα ίδια τα εκλογικά κέντρα, ευθύς μετά τη λήξη της ψηφοφορίας. Η ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων θα γίνει το ίδιο βράδυ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων, ενώ η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων Βουλευτών και Εκπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, 25 Μαΐου 2026, η ώρα 12 μ., στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, αναφέρεται.

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος

Σημειώνεται ότι στις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας που είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο. Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, οι εκλογείς προσκομίζουν απαραίτητα εκλογικό βιβλιάριο ή δελτίο ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι εγκλωβισμένοι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν προσκομίζοντας οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, το οποίο φέρει τη φωτογραφία τους.

Εκλογικός κατάλογος και παραλαβή εκλογικών βιβλιαρίων νέων εκλογέων

Όπως αναφέρεται, ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, στο πλαίσιο της τελευταίας τριμηνιαίας αναθεώρησής του πριν από τις Εκλογές, δηλαδή από τις 3 Ιανουαρίου μέχρι τις 2 Απριλίου 2026, ανήλθε στις 10.031, εκ των οποίων 2.286 υποβλήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο για ηλικίες μέχρι 25 ετών.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της κείμενης εκλογικής νομοθεσίας, σημειώνεται, ο συμπληρωματικός εκλογικός κατάλογος της 2ας Απριλίου 2026 δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε για επιθεώρηση και υποβολή τυχόν ενστάσεων από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, για περίοδο 10 ημερών, ήτοι τις 6 μέχρι και τις 16 Απριλίου.

Στη συνέχεια, αφού εξεταστούν οι τυχόν ενστάσεις, θα οριστικοποιηθεί και θα ενσωματωθεί στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο, που θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διενέργειας των Εκλογών.

Τα εκλογικά βιβλιάρια των νέων εκλογέων θα ετοιμαστούν αμέσως μετά την οριστικοποίηση του συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου και θα διαβιβαστούν στους Έπαρχους, οι οποίοι θα τα διαβιβάσουν με τη σειρά τους στους Κοινοτάρχες για παράδοση στους εκλογείς. Σημειώνεται ότι τα εκλογικά βιβλιάρια θα βρίσκονται στην κατοχή των Κοινοταρχών μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης, 21 Μαΐου 2026. Τα εκλογικά βιβλιάρια που δεν θα παραληφθούν μέχρι την 21η Μαΐου, θα επιστραφούν στα Γραφεία των οικείων Έπαρχων, από όπου οι ενδιαφερόμενοι εκλογείς θα μπορούν να τα παραλάβουν ακόμα και την ημέρα των Εκλογών.

Αντικατάσταση εκλογικών βιβλιαρίων λόγω φθοράς ή απώλειας θα γίνεται από τα γραφεία των οικείων Έπαρχων, μέχρι και την προηγούμενη μέρα των Εκλογών, δηλαδή μέχρι το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026.

Εκλογικά κέντρα και στελέχωση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026 θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα με μέγιστο αριθμό τους 600 εκλογείς. Εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν 1.200 περίπου εκλογικά κέντρα, τα οποία θα στελεχωθούν με 5.300 περίπου υπαλλήλους και 1.200 Αστυνομικούς.

Οι ακριβείς αριθμοί θα είναι γνωστοί μετά την οριστικοποίηση του συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου της 2ας Απριλίου 2026, την ενσωμάτωσή του στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο και την κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά κέντρα, στα οποία θα ψηφίσουν.

Σημειώνεται ότι, κατά την περίοδο δήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση εκλογικού κέντρου, υποβλήθηκαν συνολικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, 16.103 δηλώσεις, εκ των οποίων 9.196 από δημόσιους υπαλλήλους, 6.614 από υπαλλήλους φορέων εκτός του κρατικού μισθολογίου και 293 από άνεργους πτυχιούχους εγγεγραμμένους στο σχετικό μητρώο του Τμήματος Εργασίας.

Τα εκλογικά κέντρα θα στελεχωθούν από έναν προεδρεύοντα υπάλληλο και από δύο μέχρι τέσσερις βοηθούς υπαλλήλους, ανάλογα με τον αριθμό των εκλογέων που θα κατανεμηθούν σε αυτά. Όπως και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, προτεραιότητα θα δίνεται σε άνεργους πτυχιούχους, αναφέρεται.