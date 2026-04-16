Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων θεσμοθέτησε για πρώτη φορά το πλαίσιο χρήσης καμερών καταγραφής εικόνας σε οχήματα, ψηφίζοντας την Πέμπτη τον «περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2025».

Εισηγητής της πρότασης νόμου είναι ο Βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης. Η πρόταση νόμου εγκρίθηκε με 19 ψήφους υπέρ, 16 κατά από ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και μεμονωμένους Βουλευτές Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Κωστή Ευσταθίου και Ανδρέα Θεμιστοκλέους και 1 αποχή από τον Βουλευτή του ΔΗΚΟ Παύλο Μυλωνά.

Με τη νέα νομοθεσία επιτρέπεται η τοποθέτηση και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών καταγραφής εικόνας σε ιδιωτικά και επαγγελματικά οχήματα, καθώς και σε οχήματα του δημόσιου τομέα, κυρίως για σκοπούς προστασίας του οδηγού σε περίπτωση ατυχήματος, καταγραφής τροχαίων παραβάσεων ή εγκληματικών ενεργειών και διερεύνησης περιστατικών από την Αστυνομία.

Η χρήση των καμερών ρυθμίζεται αυστηρά με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, ενώ η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων θα καθορίζεται με οδηγίες του αρμόδιου επιτρόπου, ώστε να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη καταγραφή προσωπικών δεδομένων.

Σημαντικό είναι ότι απαγορεύεται η δημόσια κοινοποίηση βίντεο που περιλαμβάνει τρίτα πρόσωπα χωρίς συγκατάθεση, ενώ η χρήση των καταγραφών περιορίζεται κυρίως για σκοπούς διερεύνησης από την Αστυνομία και σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή εγκληματικών ενεργειών, ακόμη και για εποπτεία στόλων οχημάτων.

Από το τελικό κείμενο αφαιρέθηκε η δυνατότητα καταγραφής ήχου, καθώς και πρόνοιες για ελεύθερη δημοσιοποίηση υλικού ή για καθορισμό συγκεκριμένης αρχής ελέγχου, ενώ ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή του.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο εισηγητής της πρότασης Σταύρος Παπαδούρης υποστήριξε ότι η νομοθεσία καλύπτει ένα υπαρκτό κενό, καθώς ήδη «στους δρόμους της Κύπρου κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα που έχουν κάμερες ταμπλό» χωρίς ρυθμιστικό πλαίσιο. Όπως ανέφερε, στόχος είναι «να επιτρέπεται η λειτουργία των καμερών αυτών κάτω από την επίβλεψη της αρμόδιας αρχής», ώστε να αξιοποιούνται ως τεκμήρια σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή εγκληματικών ενεργειών.

Έντονες επιφυλάξεις εξέφρασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ. Ο Βουλευτής Βαλεντίνος Φακοντής υποστήριξε ότι με αυτή την πρόταση νόμου δεν θα προστατεύεται η ιδιωτικότητα των πολιτών και προειδοποίησε για κινδύνους κατάχρησης και παρακολούθησης της ιδιωτικής ζωής, τονίζοντας πως το κόμμα του καταψήφισε για να μην δημιουργηθεί ένας «μεγάλος αδελφός» στην Κύπρο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης εξέφρασε έκπληξη για τη στάση των αρμόδιων αρχών και της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επισημαίνοντας ότι σε πρόσφατη νομοθεσία για κάμερες σε στολές αστυνομικών είχαν τεθεί αυστηρότερες προϋποθέσεις. Όπως ανέφερε, «δεν μπορεί οι κάμερες σε οικίες να μην βλέπουν σε δημόσιους δρόμους και τώρα να επιτρέπεται σε οχήματα», προειδοποιώντας ότι αν υπάρχουν παράνομες κάμερες και δεν μπορούν να ελεγχθούν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να νομιμοποιηθούν.

Από πλευράς ΔΗΣΥ, ο Βουλευτής Δημήτρης Δημητρίου δήλωσε ότι το κόμμα θα υπερψηφίσει με επιφύλαξη, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία είναι εδώ και είναι ενσωματωμένη στα αυτοκίνητα, ενώ αναφέρθηκε και στη συμβολή των καμερών στην επίλυση διαφορών ευθύνης από ασφαλιστικές εταιρείες. Τόνισε επίσης ότι αφαιρέθηκαν πρόνοιες για καταγραφή ήχου και περιορίστηκε η χρήση του υλικού μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για σκοπούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπέρ της πρότασης τάχθηκε και ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρύθμιση ως πρακτική που εφαρμόζεται ευρέως στην Ευρώπη. Όπως είπε, η χρήση καμερών έχει βοηθήσει στην πάταξη παραβιάσεων και εγκλημάτων και στην προστασία των πολιτών, σημειώνοντας ότι ήδη σε δημόσιους χώρους λειτουργούν κάμερες που αξιοποιούνται από την Αστυνομία, χωρίς να τίθεται θέμα παραβίασης δικαιωμάτων.

Απαντώντας στην κριτική, ο κ. Παπαδούρης διερωτήθηκε κατά πόσο είναι προτιμότερο να συνεχίσουν να κυκλοφορούν «χιλιάδες αυτοκίνητα χωρίς νομοθετικό πλαίσιο», σημειώνοντας ότι οι κάμερες ταμπλό καταγράφουν περιορισμένο υλικό, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις διαγράφεται αυτόματα και αποθηκεύεται μόνο σε περίπτωση συμβάντος.

Ωστόσο, ο κ. Πασιουρτίδης επανήλθε εκφράζοντας ανησυχία ότι η καταγραφή ενδέχεται να μην περιορίζεται χρονικά, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, αλλά να καλύπτει μεγαλύτερα διαστήματα, προειδοποιώντας ότι «θα έχουμε κάμερες που θα καταγράφουν σε όλη τη διάρκεια και όχι υπό προϋποθέσεις».

Πηγή: ΚΥΠΕ