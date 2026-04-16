Η αναγκαιότητα για ένα αξιόπιστο, εύρωστο και διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών δεν ήταν ποτέ πιο εμφανής, ανέφερε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, τονίζοντας ότι η Κύπρος δεσμεύεται να στηρίξει μια δίκαιη ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και να βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας ισχυρής και ασφαλούς ναυτιλιακής πολιτικής, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όλων των χωρών της ΕΕ.

Ο Υπουργός Μεταφορών χαιρέτησε, το πρωί της Πέμπτης, στη Λεμεσό, το 4ο European Maritime Space Forum, που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εθνικών και λιμενικών Αρχών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ναυτιλιακών φορέων και στο οποίο συζητείται η εφαρμογή και μελλοντική ανάπτυξη του European Maritime Space (Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Χώρου).

Όπως ανέφερε ο κ. Βαφεάδης, σήμερα, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις και διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, η ανάγκη για ισχυρές θαλάσσιες συνδέσεις έχει γίνει ολοένα και πιο σημαντική, καθώς αυτές «είναι θεμελιώδεις για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων μεταφορών μας».

«Η αναγκαιότητα για ένα αξιόπιστο, εύρωστο και διασυνδεδεμένο δίκτυο μεταφορών δεν ήταν ποτέ πιο εμφανής», συνέχισε, υποδεικνύοντας ότι «ο ναυτιλιακός τομέας δεν αποτελεί περιφερειακό στοιχείο, αλλά βρίσκεται «στην καρδιά αυτού του συστήματος, προωθώντας τη συνδεσιμότητα και τη συνοχή σε ολόκληρη την ήπειρο».

Υπογράμμισε εξάλλου πως, για νησιωτικά κράτη, όπως η Κύπρος, ο Ευρωπαϊκός Ναυτιλιακός Χώρος είναι απαραίτητος, καθώς ενισχύει τις συνδέσεις με άλλα μέλη της ΕΕ, στηρίζει την οικονομία, επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών και ενισχύει την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε συλλογικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Χαρακτήρισε δε ως κρίσιμης σημασίας τη συνεχή ανάπτυξη και εφαρμογή του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T), μια πολιτική που, όπως είπε, «πρέπει να αναγνωρίζει τις μοναδικές συνθήκες κάθε χώρας της ΕΕ, ιδίως εκείνων στην περιφέρεια».

«Είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η ναυτιλιακή διάσταση του TEN-T, ώστε οι θαλάσσιες οδοί και άλλα μέσα μεταφοράς να μπορούν να λειτουργούν άψογα μαζί», πρόσθεσε και υπέδειξε ότι «αυτό απαιτεί τον εκσυγχρονισμό των λιμένων, την ενίσχυση των τελικών ταξιδιωτικών συνδέσεων και τη μείωση των διοικητικών εμποδίων που οδηγούν σε καθυστερήσεις».

Στην ομιλία του, ο κ. Βαφεάδης σημείωσε πως η Στρατηγική Λιμένων της ΕΕ παρέχει μια πολύτιμη δομή για την προώθηση των ευρωπαϊκών λιμένων, ως κεντρικών στοιχείων του συστήματος μεταφορών και διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο του είναι πρόθυμο να συμβάλει, σε ανοιχτές συζητήσεις, σχετικά με αυτή τη στρατηγική, στο πλαίσιο του Άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, «διασφαλίζοντας ότι θα αντιμετωπιστούν οι στόχοι όλων των κρατών μελών, ιδίως των νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών».

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις, στην περιοχή μας, υπογραμμίζουν την ανάγκη για λιμάνια και υποδομές, ικανά να ανταποκρίνονται τόσο στις καθημερινές απαιτήσεις όσο και στις έκτακτες ανάγκες, διαθέτοντας τον εξοπλισμό που θα τους επιτρέπει να δρουν γρήγορα και συντονισμένα σε περιόδους κρίσης.

Διαμήνυσε, επίσης, ότι για νησιωτικά κράτη, αυτή η διπλή δυνατότητα λειτουργίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και πως, καθώς τα λιμάνια και τα αεροδρόμια λειτουργούν ως κύριες πύλες για βοήθεια, logistics και κινητικότητα, ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές όπως η Ανατολική Μεσόγειος, «η ενίσχυση αυτών των πυλών είναι απαραίτητη τόσο για τα εθνικά όσο και για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα».

Ο Υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε, εξάλλου, στη σημασία των συνεχών επενδύσεων για την οικοδόμηση ενός συστήματος θαλάσσιων μεταφορών που να είναι ανθεκτικό και βιώσιμο και τόνισε πως «απειλές όπως η κλιματική αλλαγή, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και άλλες διαταραχές απαιτούν διαφοροποιημένες διαδρομές, ισχυρές υποδομές και αποτελεσματικά σχέδια έκτακτης ανάγκης για τη διατήρηση της ετοιμότητας».

Υπογράμμισε, παράλληλα, τη σημασία της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, της καλύτερης ευθυγράμμισης των εθνικών και των ενωσιακών πολιτικών και της στρατηγικής χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων, ενώ μίλησε για προκλήσεις που απαιτούν οι μεγαλύτερες και αειφόρες επενδύσεις της ΕΕ σε θαλάσσιες υποδομές. Εξέφρασε, επίσης, τη θέση ότι, παρόλο που η τρέχουσα στήριξη έχει αποδειχθεί ωφέλιμη, πρέπει να αυξηθεί, να εξορθολογιστεί και να προσαρμοστεί στις εξελισσόμενες ανάγκες.

Ταυτόχρονα, συνέχισε, η πρόοδος προς πιο πράσινα και βιώσιμα λιμάνια παραμένει ύψιστη προτεραιότητα και υπογράμμισε πως «η απαλλαγή των θαλάσσιων μεταφορών από τον άνθρακα σημαίνει επένδυση στην ηλεκτροδότηση των λιμένων, στην παροχή ενέργειας στην ξηρά, στις υποδομές καθαρής ενέργειας και στα εναλλακτικά καύσιμα».

«Η υποστήριξη των λιμένων ως ενεργειακών κόμβων ικανών να ενσωματώσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να επιτρέψουν λειτουργίες χαμηλών και μηδενικών εκπομπών είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των κλιματικών στόχων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού ναυτιλιακού τομέα», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στο 4ο European Maritime Space Forum, ο κ. Βαφεάδης είπε πως προσφέρει μια ευκαιρία για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και την εξεύρεση πρακτικών λύσεων, μέσα από τη συνένωση δυνάμεων και τη διασφάλιση ότι ο Ευρωπαϊκός Ναυτιλιακός Χώρος θα συνεχίσει να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη σύνδεση, την προστασία και την υποστήριξη όλων των κρατών της ΕΕ.

Διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος παραμένει δεσμευμένη για στήριξη μιας διαφανούς και δίκαιης ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών «που εκτιμά τον ναυτιλιακό τομέα και καλύπτει τις ανάγκες των νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών» και πως η χώρα μας είναι έτοιμη να βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας ισχυρής, ασφαλούς θαλάσσιας πολιτικής που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όλων των χωρών της ΕΕ, ιδίως εκείνων που βρίσκονται στην περιφέρεια της Ένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ