Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε την Πέμπτη σε έκτακτη συνεδρία δύο αναπομπές του Προέδρου της Δημοκρατίας για προτάσεις νόμου μελών της Επιτροπής.

Η πρώτη πρόταση νόμου είχε υποβληθεί από τον Βουλευτή της ΔΗΠΑ, Αλέκο Τρυφωνίδη, και αφορούσε στη φύλαξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία. Η δεύτερη είχε υποβληθεί από το ΑΚΕΛ και αφορούσε στους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου.

Η πρόταση νόμου του κ. Τρυφωνίδη δεν εγκρίθηκε από τη σύσκεψη των αρχηγών για να προωθηθεί ενώπιον της Ολομέλειας, ενώ η αναπομπή του νόμου για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου δεν έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή Παιδείας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής, αναφερόμενη στην πρόταση νόμου του Αλέκου Τρυφωνίδη, η εκπρόσωπος του ΥΠΑΝ ανέφερε ότι το Υπουργείο δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των παιδιών και θέλει να βρει λύσεις, «όμως υπάρχουν δυσκολίες».

Πρόσθεσε ότι η Υπουργός Παιδείας έχει προγραμματίσει συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους για την ερχόμενη εβδομάδα, σημειώνοντας ότι «χρειαζόμαστε χρόνο για να βρούμε τις σωστές λύσεις».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι για να γίνουν αυτά που προνοεί η πρόταση νόμου, πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Είπε ακόμη ότι η νομοθετική εξουσία έχει επέμβει σε θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο κ. Τρυφωνίδης, ανέφερε ότι έχουν γίνει πάμπολλες προσπάθειες για επίλυση του προβλήματος, αλλά προσκρούουν στις αρνήσεις διαφόρων. Πρότεινε, ακόμη, να ισχύσει η πρόταση νόμου του από την 1η Ιανουαρίου 2027 ώστε να δοθεί χρόνος για διαβούλευση.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι υπάρχει αδυναμία της Κυβέρνησης να καλύψει το κενό ασφάλειας που υπάρχει στα σχολεία. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Νομική Υπηρεσία έχει μετατραπεί σε «όργανο άσκησης πολιτικής». Παράλληλα, είπε ότι η Νομική Υπηρεσία «δεν είναι πολιτικό όργανο, δεν μπορεί να περιορίζει τις εξουσίες της Βουλής».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, ανέφερε ότι είναι ανάγκη να ρυθμιστεί το ζήτημα «χθες και με ορθολογικό τρόπο», επισημαίνοντας ότι «δεν σηκώνει άλλη αναβολή». Την ίδια ώρα, είπε ότι πρέπει να συνεργαστούν η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία για την επίλυση του ζητήματος.

Απαντώντας στον κ. Τρυφωνίδη, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας ανέφερε ότι δεν είναι βέβαιη ότι το Υπουργείο μπορεί να δεσμευθεί για το 2027.

Παράλληλα, σημείωσε ότι πρέπει να εξεταστεί το οικονομικό κόστος, προσθέτοντας ότι υπάρχουν διάφορα θέματα που πρέπει να συζητηθούν.

Αναφερόμενη στην αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας για την πρόταση νόμου για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Ειρήνη Αναξαγόρα, ανέφερε ότι το Υπουργείο θεωρεί ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος.

Ο κ. Χριστοφίδης, ζήτησε την πολιτική άποψη του Υπουργείου Παιδείας για την πρόταση νόμου. «Όπου να ‘ναι θα λάβουμε αποφάσεις και εσείς δεν έχετε καταλήξει», ανέφερε, απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας είπε ότι η «αντισυνταγματική» ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου δεν μπορεί να ρυθμιστεί νομοθετικά από τη Βουλή, αλλοιώνει τις υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας και προκαλεί δημοσιονομική επιβάρυνση.

Ο κ. Χριστοφίδης, ανέφερε ότι η Νομική Υπηρεσία «έχει μετατραπεί σε όργανο άσκησης εξουσίας για να περισταλούν οι αρμοδιότητες της Βουλής». Παράλληλα, σημείωσε ότι «υπάρχει μένος και πάθος κάποιων στην εκτελεστική εξουσία με συγκεκριμένες ομάδες εκπαιδευτικών».

Ο κ. Κάρουλλας, κάλεσε το ΥΠΑΝ να προχωρήσει για να βρει μια συνταγματικά ορθή λύση.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, ανέφερε ότι ο ίδιος θα υποστηρίξει και τις 2 προτάσεις νόμου.

«Η Βουλή νομοθετεί, ασκεί έλεγχο και ασκεί και πολιτική», σημείωσε. προσθέτοντας ότι η πολιτική βούληση των μελών της Επιτροπής Παιδείας ήταν να μη γίνει αποδεκτή η αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας για το θέμα των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, ενώ η πρόταση νόμου του Αλέκου Τρυφωνίδη δεν έχει εγκριθεί από τη σύσκεψη των αρχηγών για να προωθηθεί ενώπιον της Ολομέλειας. Ο κ. Μυλωνάς εξέφρασε τη δυσαρέσκειά μου για αυτό το γεγονός, επισημαίνοντας ότι το αρμόδιο όργανο είναι η Ολομέλεια.

Ο κ. Χριστοφίδης, χαιρέτισε το γεγονός ότι η Επιτροπή Παιδείας κατά πλειοψηφία δεν έκανε αποδεκτή την αναπομπή του Προέδρου Δημοκρατίας για την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν λόγοι φυσικής δικαιοσύνης».

«Είναι μία από τις κλασικές περιπτώσεις όπου η εκτελεστική εξουσία θα έπρεπε να συνεργάζεται αγαστά με τη νομοθετική εξουσία για λόγους φυσικής δικαιοσύνης και όχι να συγκρούεται με τη νομοθετική εξουσία».

«Εφόσον λέει το Υπουργείο ότι στην ουσία συμφωνεί με τη θέση μας, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος για να γίνει αποδεκτή η προκλητική και εκδικητική αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας», υπογράμμισε.

