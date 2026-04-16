Η Επιτροπή Θεσμών, σε έκτακτη συνεδρία της την Πέμπτη, έκανε ομόφωνα αποδεκτή την αναπομπή, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, του νόμου που αφορά τον έλεγχο της ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και υπαλλήλους.

Ο λόγος της αναπομπής του νόμου, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, αφορούσε την απόκτηση μετοχών, κάτι που αποτελεί περιουσιακό δικαίωμα με βάση το άρθρο 23 του συντάγματος, όπως τονίστηκε.

«Ο περιορισμός αυτός συρρικνώνει αδικαιολόγητα το συνταγματικό δικαίωμα για κατοχή περιουσίας», ανέφερε η Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα, Γιάννα Χατζηχάννα, η οποία εκπροσώπησε και τη Νομική Υπηρεσία.

«Το μόνο που θεωρώ ότι μπορεί να γίνει υπό τις περιστάσεις είναι να διαγραφεί από την ανάληψη εργασίας η κατοχή μετοχών που εμπίπτει στο άρθρο 23 του συντάγματος», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, εισηγήθηκε μια τροποποίηση η οποία έγινε αποδεκτή τόσο από τη Νομική Υπηρεσία όσο και από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Θεσμών.

Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, οι πρώην αξιωματούχοι θα πρέπει να ενημερώνουν την ανεξάρτητη ειδική τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας, όταν προχωρούν στην απόκτηση μετοχών εντός διετίας.

Με τη σειρά της, η ειδική τριμελής επιτροπή, σύμφωνα την εισήγηση του Βουλευτή του ΑΚΕΛ που έγινε αποδεκτή, θα τηρεί μητρώο και θα ενημερώνει εμπιστευτικά ανά εξάμηνο τη Βουλή.

Η πρόταση νόμου θα τεθεί προς ψήφιση στην έκτακτη ολομέλεια του σώματος, σήμερα.

Πηγή: ΚΥΠΕ