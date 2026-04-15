Σημαντική επιτυχία για την Κυπριακή Δημοκρατία χαρακτηρίζει σε σημερινή του ανακοίνωση το Υπουργείο Υγείας την ομόφωνη έγκριση της πρότασης για τη δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Κέντρου Κλινικής Αριστείας» (European Centre of Clinical Excellence), από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στις Βρυξέλλες.

Όπως αναφέρεται, η πρόταση, που κατατέθηκε από τον Υπουργό Υγείας Νεόφυτο Χαραλαμπίδη στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και παρουσιάστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας, έτυχε καθολικής αποδοχής στην Επιτροπή, η οποία αποτελεί Συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ, συγκεντρώνοντας 108 ψήφους υπέρ και καμία εναντίον.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της πρωτοβουλίας και την ευρεία αναγνώριση της αξίας της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημειώνεται σχετικά.

Συμπληρώνεται ότι το προτεινόμενο Κέντρο αναμένεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στις κλινικές αξιολογήσεις, να στηρίξει συνεκτικές και υψηλής ποιότητας αποφάσεις και να ενδυναμώσει τον ρόλο της ΕΕ στη διεθνή φαρμακευτική πολιτική, θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για ένα πιο συνεκτικό και ασθενοκεντρικό ευρωπαϊκό σύστημα υγείας.

«Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τον ενεργό και ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών υγείας. Το Υπουργείο Υγείας υπογραμμίζει ότι η ομόφωνη αυτή έγκριση αποτελεί σημαντική νίκη για την Κυπριακή Δημοκρατία και αντανακλά τη συστηματική και στοχευμένη προσπάθεια για ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων δημόσιας υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο», καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: ΚΥΠΕ