H προώθηση της εδαφικής συνοχής ως βασικός μοχλός της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, είναι μεταξύ των κεντρικών προτεραιοτήτων μας, δήλωσε απόψε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Ο κ. Ιωάννου μιλούσε στην εναρκτήρια εκδήλωση του Territorial Futures Forum, που διοργανώνεται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία.

Πρόσθεσε ότι σε αυτό το πλαίσιο, η ανταγωνιστικότητα πρέπει να γίνεται αντιληπτή όχι μόνο σε συνολικούς οικονομικούς όρους, αλλά και σε σχέση με τις περιοχές, τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, το αναπτυξιακό τους δυναμικό και την ικανότητά τους να προσαρμόζονται στις αλλαγές.

«Μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη είναι αυτή που κινητοποιεί τα πλεονεκτήματα όλων των περιφερειών της, εξασφαλίζοντας παράλληλα ισορροπημένη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», είπε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Πρόσθεσε ότι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, την πρόσβαση σε υπηρεσίες και τη συνδεσιμότητα. «Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί πολιτικές με βάση τον τόπο, αποτελεσματικό διατομεακό συντονισμό και ανταπόκριση στην ποικιλομορφία των εδαφικών πραγματικοτήτων», σημείωσε.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε επίσης ότι η ενίσχυση της εδαφικής ανταγωνιστικότητας απαιτεί μια πιο προνοητική και προορατική προσέγγιση, υπογραμμίζοντας ότι «η προοπτική ανάλυση αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως ένα πολύτιμο εργαλείο για τη χάραξη πολιτικής», καθώς επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των μακροπρόθεσμων τάσεων, των αναδυόμενων κινδύνων και των αβεβαιοτήτων, υποστηρίζοντας μια πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και ενισχύοντας την ικανότητα σχεδιασμού ανθεκτικών και προσανατολισμένων στο μέλλον πολιτικών.

Αναφερόμενος στην Κύπρο, σημείωσε ότι «για κράτη μέλη όπως η Κύπρος, που βρίσκονται στα γεωγραφικά άκρα της Ένωσης, αυτή η προοπτική είναι ιδιαίτερα σημαντική», επισημαίνοντας ότι περιορισμοί, όπως η νησιωτικότητα και η προσβασιμότητα, συνεχίζουν να διαμορφώνουν τις προοπτικές ανάπτυξης και αναδεικνύουν τη σημασία συντονισμένων και προορατικών πολιτικών απαντήσεων.

Τόνισε παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας στήριξης τόσο της εδαφικής συνοχής όσο και της ανταγωνιστικότητας σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον, σημειώνοντας ότι αυτό περιλαμβάνει «την ενίσχυση της βάσης γνώσεων που στηρίζει τη χάραξη πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ», μεταξύ άλλων μέσω πιο συστηματικής χρήσης της προοπτικής ανάλυσης και τη διασφάλιση ότι οι μακροπρόθεσμοι στρατηγικοί στόχοι μετατρέπονται πιο αποτελεσματικά σε πολιτική δράση.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών, «η ενσωμάτωση της προοπτικής ανάλυσης στην εδαφική διακυβέρνηση παραμένει περιορισμένη», κάτι που, όπως είπε, «απαιτεί περαιτέρω προβληματισμό ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενσωματωθεί πιο συστηματικά στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών».

Τόνισε ακόμη ότι το Φόρουμ αποτελεί άμεση συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση, εξηγώντας ότι «συνδυάζοντας αναλυτικά στοιχεία με τον διάλογο για τις πολιτικές, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Στρατηγικής Προβληματισμού και σύμφωνα με την εντολή της Κοινής Υπουργικής Δήλωσης που υιοθετήθηκε στη Βαρσοβία τον Μάιο του 2025, το Φόρουμ για το Εδαφικό Μέλλον υποστηρίζει μια πιο τεκμηριωμένη και προνοητική προσέγγιση της εδαφικής ανάπτυξης».

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «μια ανταγωνιστική, ανθεκτική και συνεκτική Ευρώπη είναι αυτή που αναγνωρίζει την εδαφική της πολυμορφία ως πλεονέκτημα και επιτρέπει σε όλες τις περιφέρειες να συμβάλλουν στην ανάπτυξή της», ενώ ευχόμενος καλή επιτυχία στις εργασίες, σημείωσε ότι το Φόρουμ για το Εδαφικό Μέλλον αποτελεί μια πολύτιμη ευκαιρία για την προώθηση αυτού του στόχου μέσω του διαλόγου, των στοιχείων και της προοπτικής που προσφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ