Μετά «την κατάρρευση του παραμυθιού περί υβριδικού πολέμου και τη δήλωση υπερηφάνειας της εταιρείας Black Cube για τη δουλειά που έκανε, η υπόθεση θα πρέπει να παραπεμφθεί άμεσα στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, μαζί με το βίντεο των 30 ωρών», αναφέρει, σε ανακοίνωση του, το Κίνημα Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο.

«Το δικαιούνται οι πολίτες. Όλα τα άλλα, όζουν προσπάθεια συγκάλυψης», προσθέτει.

Το Κίνημα αναφερόμενο στην υπόθεση Videogate και στην ανακοίνωση της εταιρείας Black Cube, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «το κυβερνητικό αφήγημα περί υβριδικού πολέμου κατέρρευσε, αφού, πίσω από τη δημιουργία του βίντεο, όπως αποκαλύφθηκε, βρίσκεται μια ιδιωτική ισραηλινή εταιρεία, με το όνομα Black Cube, η οποία είναι γνωστή και ως ‘‘ιδιωτική Μοσάντ’’».

«Θα είμαστε ξεκάθαροι. Έχουμε λόγους να μην εμπιστευόμαστε τον ποινικό ανακριτή. Δεν έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία για να έχει την εμπιστοσύνη μας», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ