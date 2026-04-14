Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Σάββας Αγγελίδης κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Άτυπης Συνάντησης της Συντονιστικής Επιτροπής στον τομέα της Αστυνομικής και Δικαστικής Συνεργασίας σε Ποινικές Υποθέσεις (CATS), που πραγματοποιείται στις 14 και 15 Απριλίου 2026, στην Λάρνακα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, με αναφορά στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις νομοθετικών προτάσεων ποινικού δικαίου ΕΕ επί Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, τις οποίες χειρίζεται η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο κ. Αγγελίδης επεσήμανε τη σημασία της ενίσχυσης της αποτελεσματικής και συντονισμένης συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων και ολοένα πιο σύνθετων προκλήσεων στον τομέα του ποινικού δικαίου.

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σημασία που έχει η υπό συζήτηση Οδηγία σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και την ανάγκη να επικαιροποιηθεί άμεσα το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ΕΕ, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι τεχνολογικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για αυτού του είδους τα αδικήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι που επεσήμανε ότι η Κυπριακή Προεδρία παραμένει προσηλωμένη στον στόχο επίτευξης πολιτικής συμφωνίας τον Ιούνιο 2026.

Η συνάντηση CATS, αναφέρεται, συγκεντρώνει στην Κύπρο εκπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρμόδια χαρτοφυλάκια σε θέματα ποινικής δικαιοσύνης, της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, όπως η Eurojust και η Europol, και παρέχει τη δυνατότητα για ανταλλαγή απόψεων και προώθηση κοινών προσεγγίσεων σε καίρια ζητήματα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης.

Στη συνάντηση οι συμμετέχοντες ανταλλάξαν απόψεις για θέματα προστασίας παιδιών στο διαδίκτυο (με έμφαση στο cyberbulling), την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και την ενίσχυση της συνεργασίας των ευρωπαϊκών οργανισμών στον τομέα της Δικαιοσύνης, καταλήγει η ανακοίνωση.

